Polovačka na Kevina a Odysea od Pepsi k Apple: Dvě knihy které právě čtu a mohly by bavit i vás

Číst by se mělo celý rok, ale pro mě osobně je podzim a zima tím obdobím, kdy se hodí zapálit v krbu, uvařit si čaj a zachumlat se pod deku s dobrou knihou. Dvě takové knihy mám právě rozečtené a věřím, že by mohly bavit i vás. Zatím co jedna je přímo o Applu, ta druhá je o nejslavnějším hackerovi světa. Věřím, že vás třeba inspiruji a někteří z vás sáhnou po jedné nebo druhé z těchto knih, obě totiž stojí za přečtení.

Odysea od Pepsi k Apple – John Sculley

Kniha Odysea od Pepsi k Apple je jediná kniha na světě, kterou sám napsal některý ze CEO společnosti Apple. Na rozdíl od těch o Stevu Jobsovi nebo Timu Cookovi se totiž nejedná o biografie, které vypraví o někom, ale o autobiografii, kterou napsal sám John Sculley a pomáhal mu s ní John Byrne. Kniha je tím pádem psaná jako vyprávění v první osobě a vy tak žijete příběh Johna Sculleyho na 400 stranách této knihy společně s ním. Kniha vyšla v roce 1994, tedy před neuvěřitelnými 30 lety a vypráví o období 10 let před jejím vydáním. John Sculley usedl na pozici CEO Applu v roce 1983 a opustil jej až v roce 1993, tedy pouhý rok předtím, než světlo světa spatřila tato kniha. Je jedinečná tím, že popisuje příběh tak jak se opravdu stal. Dozvíte se v ní kdo byl Steve Jobs, jak se choval, jak se oblékal, jak jednal a jaký to byl vlastně člověk. Dozvíte se o období, kdy se Applu nedařilo a vlastně nikdo nevěděl co dělat, aby se společnost stala tím, čím je dnes. Dozvíte se o Johnu Sculleyovi a možná na něj změníte názor, i přesto, že skutečně vyhodil Steva Jobse z jeho vlastní firmy, ovšem při čtyř stovek stránek se dozvíte, že byste to zřejmě udělali také.

Pokud je pro vás Apple víc než jen telefon nebo počítač na kterém právě čtete tento článek, pak je kniha Odysea od Pepsi k Apple tím nejlepším způsobem, jak se vrátit do nejbouřlivějšího období této společnosti a být jeho součástí, i když jen na stránkách knihy. Navíc díky vyprávění v první osobě je skvěle čitelná a vybudete hltat slovo za slovem a najednou zjistíte, že jste na jejím konci. Zjistíte však také, že jste díky ní prožili jednu dlouhou a z mého pohledu tu nejzajímavější etapu společnosti Apple. Kniha je jak jsme již zmínil dnes již 30 let stará a sehnat ji se vám podaří pouze v antikvariátu nebo na knihobotu, odkud ji mám i já, ovšem ta trocha snahy při jejím shánění rozhodně stojí za to, je to totiž neuvěřitelné čtení.

Polovačka na Kevina – Tsutomu Shimomura a John Markoff

Polovačka na Kevina je kniha, kterou napsali dva naštvaní chlapi, kterým Kevin Mitnick prolomil ochranu počítačů a dostal se do jejich osobních zabezpečených systémů. Kdyby to byli obyčejní smrtelníci, asi by to nebylo příliš překvapivé, ovšem Tsumomu Shimomuru byl v té době považován za nejlepšího odborníka na zabezpečení systémů v USA a tak nastala válka mezi touto dvojicí a nejznámějším hackerem na světě Kevinem Mitnickem. Pro mě osobně je Kevin naprostá legenda. Je to vůbec první člověk na světě, který byl odsouzen za počítačovou kriminalitu a celý proces byl v podstatě o tom ,zda je vůbec za co jej odsoudit, když nespáchal žádný fyzický zločin. Kniha pojednává o boji dvou nejlepších odborníků na počítačovou bezpečnost té doby, z nichž každý stál na jiné straně barikády. Tsumomu si navíc uvědomoval, že to, že se dokázal Mitnick dostat do jeho systému znamená, že se dokáže dostat do systémů, které obsahují ty nejcitlivější data na světě, a právě proto vyhlásil Mitnickovi osobní boj.

V knize se dozvíte, že Mitnick v podstatě nebyl až tak geniální hacker, co se psaní kódů týká a samotného programování, ale jednalo se o neuvěřitelně chytrého chlapa, který zkrátka dokázal využít to, že je chytřejší než ostatní, má charisma a dokáže přimět lidi, aby dělali to, co potřeboval. Právě proto byl Kevin Mitnick označován častěji za sociálního inženýra než za klasického hackera. A právě o tom je celá kniha, ta totiž ukazuje, co Kevin ve skutečnosti uměl a co byla často jen hloupost ostatních, kteří si v době, kdy Kevin své zločiny páchal vůbec neuvědomovali, jak cenné jsou informace, které mu často sami sdělili. Kniha používá čas od času odborné názvy, části příkazů v unixu a celkově je psána stylem, při kterém musíte mít alespoň základní povědomí o tom, co vlastně Mitnick dělal. Pokud jej však máte, rozhodně vás bude bavit. V originále nese kniha název Takedown a pokud ji chcete, můžete ji do dnes koupit v podobě klasické tištěné knihy například na Amazonu. Pokud se nepletu a klidně mě opravte, kniha nikdy nevyšla v češtině, ale vyšla ve slovenštině pod názvem Polovačka na Kevina. Já jsem sáhl po této slovenské verzi, která se mi sice čte hůř než ta anglická, ale vzhledem k omezenému počtu výtisků je pro mě osobně vzácnější. V slovenské verzi vyšla kniha v roce 1995 a sehnat ji budete muset opět v antikvariátu nebo tak jako jsem ji sehnal já na knihobotu.