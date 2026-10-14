Je VGLA nejlepší ETF na světě?

Komerční sdělení: Druhý pondělek v měsíci tradičně přináší další díl pravidelného formátu XTB Akciové portfolio Tomáše Vranky. Ani tentokrát nechybí zajímavé společnosti a investiční témata. Hlavní pozornost se tentokrát soustředí na nové ETF s tickerem VGLA, které nabízí expozici vůči téměř celému světovému akciovému trhu. Vedle toho se video věnuje také příběhům společností SK hynix a Palantir.
Z problémové firmy mezi lídry AI
První zastávkou je jihokorejský SK hynix, který dnes patří mezi největší příjemce boomu kolem umělé inteligence. Firma se dostala mezi největší světové společnosti, ještě před několika desetiletími ale její situace vypadala výrazně hůře. V roce 2002 nebyl tehdejší Hynix daleko od převzetí americkým konkurentem Micron.
Společnost se nakonec dokázala postavit na nohy mimo jiné díky sázce na paměťové čipy HBM, které jsou dnes klíčovou součástí infrastruktury pro umělou inteligenci. SK hynix se zaměřil na oblast, kterou Samsung tehdy nepovažoval za dostatečně zajímavou, a postupně si v ní vybudoval velmi silnou pozici. Dnes dokonce v některých oblastech svého jihokorejského konkurenta předstihl.
Palantir roste, ale zůstává kontroverzní
Druhou analyzovanou společností je Palantir. Jeho akcie patří v posledních letech mezi výrazné vítěze a od svých předchozích minim vzrostly o tisíce procent. Za mimořádným růstem stojí především silná poptávka po jeho datových a analytických technologiích.
Palantir je zároveň kontroverzní společností. Přibližně polovinu jeho tržeb stále tvoří vládní zákazníci a v době rostoucího napětí mezi Spojenými státy a Evropou se stále častěji diskutuje o evropských alternativách k jeho službám. Problémem ale je, že Palantir působí ve velmi specifickém segmentu a podobně komplexních alternativ není mnoho. Právě kombinace rychlého růstu, silné pozice a vysokého ocenění proto dělá z Palantiru jednu z nejzajímavějších, ale zároveň nejdiskutovanějších technologických firem.
Jedno ETF pro téměř celý svět
Hlavním tématem aktuálního dílu je ale investiční rozhodnutí Tomáše Vranky. Do svého portfolia tentokrát přidal ETF s tickerem VGLA. Jde o nový fond, který se začal obchodovat teprve v srpnu 2026 a od svého uvedení přitahuje značnou pozornost. VGLA představuje evropskou alternativu k americkému ETF VT a sleduje index zahrnující přibližně 10 000 společností z celého světa. Vedle velkých a známých firem tak zahrnuje také tisíce menších společností.
Zdroj: Xstation, XTB
Právě v tom se VGLA liší například od populárního ETF VWCE. To obsahuje přibližně 4 000 velkých a středně velkých společností, zatímco VGLA přidává také zhruba 6 000 firem s menší tržní kapitalizací. Z pohledu počtu společností tak nabízí výrazně širší diverzifikaci.
Rozdíl ve skutečné výkonnosti portfolia však nemusí být zdaleka tak výrazný. Těch přibližně 6 000 menších společností totiž představuje pouze kolem 10 % celkové váhy fondu. Většina portfolia se tak i nadále skládá z největších světových firem. Vývoj VGLA proto bude pravděpodobně velmi podobný vývoji VWCE. Pro delší historické srovnání lze zatím využít americký fond VT, který má velmi podobné složení jako VGLA. Je tedy VGLA skutečně tak přelomovým ETF? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody, jak je v současnosti oceněný světový akciový trh a proč se Tomáš Vraněk rozhodl právě pro tento fond?
Odpovědi na tyto otázky a další zajímavosti najdete v aktuálním dílu Akciového portfolia Tomáše Vranky.
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