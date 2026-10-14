Zavřít reklamu

Apple představil nový ovladač Siri Remote: Zapadlý v gauči ho najdete díky integrovanému reproduktoru

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Apple včera odpoledne v tichosti odhalil čtvrtou generaci dálkového ovladače Siri Remote. Zásadní novinkou je plná integrace do Najít a podpora funkce přesného hledání. Pokud se vám ovladač ztratí, na obrazovce kompatibilního iPhonu se objeví směrové šipky, které vás k němu dovedou. Aby bylo hledání ještě snazší, Apple do ovladače vůbec poprvé zabudoval malý reproduktor schopný přehrát hlasitý zvukový signál.

Apple TV 4K home hub 261013 Apple-TV-4K-home-hub-261013
Apple TV 4K FaceTime 261013 Apple-TV-4K-FaceTime-261013
Apple TV 4K Apple Fitness Plus 261013 Apple-TV-4K-Apple-Fitness-Plus-261013
Apple TV 4K Apple Arcade 261013 Apple-TV-4K-Apple-Arcade-261013
Apple TV 4K iCloud photos 261013 Apple-TV-4K-iCloud-photos-261013
Apple TV 4K screen saver shuffle feature 261013 Apple-TV-4K-screen-saver-shuffle-feature-261013
Apple TV 4K home theater setup 261013 Apple-TV-4K-home-theater-setup-261013
Apple TV 4K 261013 Apple-TV-4K-261013
Vstoupit do galerie

Pro využití zmíněného přesného hledání je nutné vlastnit některý z novějších jablečných telefonů. Podle oficiálních specifikací půjde o modely iPhone 17 a novější, přičemž výjimku tvoří pouze model iPhone 17e. Funkci budou podporovat také chystané novinky jako iPhone Duo. Samotný celkový design, rozložení tlačítek i nabíjení přes standardní USB-C konektor zůstávají oproti minulé generaci zcela beze změny.

Mohlo by vás zajímat

Novinka je plně zpětně kompatibilní se všemi Apple TV vydanými od roku 2015. Podporována je tak první, druhá, třetí i čtvrtá generace Apple TV 4K, stejně jako starší model Apple TV HD. Předobjednávky začnou dnes s tím, že k prvním zákazníkům dorazí 13. listopadu. Oficiální cena pro americký trh byla stanovena na 59 dolarů. Předchozí, tedy 3. generace ovladače Siri Remote (ta, která už měla USB-C a vyšla v roce 2022), stála oficiálně úplně stejně, tedy 59 dolarů. V České republice se prodávala za 1 790 Kč. Apple tedy u nové generace s reproduktorem cenu nijak nenavýšil. To se ale nedá říct o samotné Apple TV, která zdražila na 7990 korun.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
Apple

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.