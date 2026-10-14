Apple představil nový ovladač Siri Remote: Zapadlý v gauči ho najdete díky integrovanému reproduktoru

Apple včera odpoledne v tichosti odhalil čtvrtou generaci dálkového ovladače Siri Remote. Zásadní novinkou je plná integrace do Najít a podpora funkce přesného hledání. Pokud se vám ovladač ztratí, na obrazovce kompatibilního iPhonu se objeví směrové šipky, které vás k němu dovedou. Aby bylo hledání ještě snazší, Apple do ovladače vůbec poprvé zabudoval malý reproduktor schopný přehrát hlasitý zvukový signál.
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Pro využití zmíněného přesného hledání je nutné vlastnit některý z novějších jablečných telefonů. Podle oficiálních specifikací půjde o modely iPhone 17 a novější, přičemž výjimku tvoří pouze model iPhone 17e. Funkci budou podporovat také chystané novinky jako iPhone Duo. Samotný celkový design, rozložení tlačítek i nabíjení přes standardní USB-C konektor zůstávají oproti minulé generaci zcela beze změny.
Novinka je plně zpětně kompatibilní se všemi Apple TV vydanými od roku 2015. Podporována je tak první, druhá, třetí i čtvrtá generace Apple TV 4K, stejně jako starší model Apple TV HD. Předobjednávky začnou dnes s tím, že k prvním zákazníkům dorazí 13. listopadu. Oficiální cena pro americký trh byla stanovena na 59 dolarů. Předchozí, tedy 3. generace ovladače Siri Remote (ta, která už měla USB-C a vyšla v roce 2022), stála oficiálně úplně stejně, tedy 59 dolarů. V České republice se prodávala za 1 790 Kč. Apple tedy u nové generace s reproduktorem cenu nijak nenavýšil. To se ale nedá říct o samotné Apple TV, která zdražila na 7990 korun.