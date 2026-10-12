Vedení Apple zažívá další velké zemětřesení

Ve vedení jablečné společnosti dochází ke značným personálním a organizačním rošádám. Podle agentury Bloomberg přistoupil generální ředitel John Ternus k sérii změn na klíčových pozicích. Ty se dotýkají fúzí a akvizic, vedení obchodu App Store i struktury divize služeb.
Nový šéf pro akvizice a návrat pod finance
Vedení týmu pro fúze, akvizice a korporátní rozvoj přebírá veterán Applu Steve Smith. Dosud tuto agendu řídil Adrian Perica. Tým M&A hraje v APplu zásadní strategickou roli. Stojí nejen za nákupy nadějných technologických firem, ale i za klíčovými partnerstvími, jakým byla například dohoda se společností OpenAI o integraci ChatGPT do Siri.
S příchodem Smithe se mění také organizační zařazení této divize. Perica dříve podléhal přímo generálnímu řediteli, Smith bude nově reportovat finančnímu řediteli (CFO) Kevanu Parekhovi. Akviziční tým se tak vrací zpět pod křídla finanční divize.
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Posuny v App Storu a hledání nástupce Eddyho Cuea
Adrian Perica ve společnosti nadále zůstává, nově se však plně soustředí na dohled nad službami iCloud, Fitness+ a Apple News, které má v kompetenci již od roku 2023. V rámci této agendy bude podléhat šéfovi služeb Eddymu Cueovi.
Významného povýšení se dočkal také Carson Oliver, který se oficiálně stává viceprezidentem pro App Store. Oliver fakticky řídil provoz aplikačního obchodu již od konce srpna, kdy svou dlouholetou roli opustil Phil Schiller. V organizační struktuře Oliver rovněž podléhá Eddymu Cueovi.
Zdroje agentury Bloomberg navíc upozorňují, že Eddy Cue již aktivně mapuje potenciální nástupce pro vedení celé divize služeb. Mezi horké kandidáty patří právě Adrian Perica a šéf Apple Music Oliver Schusser. Je dobře, že Ternus do zaběhlého korporátu „hrábne“. Snad výsledky jeho práce půjdou brzy vidět.