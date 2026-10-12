Apple snížil objednávky komponent pro iPhone 18 Pro o 20%

Informace o tom, že Apple omezuje objednávky součástek pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max přichází téměř od všech renomovaných zdrojů. Podle analytiků Nikkei Asia Apple omezil objednávky komponent a to o 15-20 % po oba nové telefony. To nejsou sice nijak dramatická čísla, ale přicházejí jen pár týdnů poté, co se dostal iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max do prodeje. Otázkou je, zda za snížením objendávek stojí nezájem zákazníků nebo špatný odhad ze strany Apple, který očekával vyšší prodeje a jednoduše svá očekávání přestřelil. iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max nabízí jen minimum inovací oproti předchozí generaci, a navíc mezigeneračně zdražil o téměř 10%. Část zákazníků navíc může s nákupem nového telefonu čekat na iPhone Duo, který se začřne prodávat tento měsíc.
Analytik Jeff Pu z GF Securities uvedl již po prvním víkendu, kdy Apple začal s prodejem svých nových vlajkových lodí, že start předobjendávek je mírně řečeno vlažný. Jeff Pu však zároveň uvedl, že část zákazníků, kteří využívali větší modely s označením „Max“ nyní přejdou na iPHone Duo, který bude nabízet víc prostoru pro jejich práci. Otázkou také zůstává, jak moc Apple promítl zvýšední cen do své marže. Samozřejmě vzrostla cena zásadních komponent, ovšem část zvýšené ceny přece jen může představovat zlepšení marže pro samotný Apple, což by v rámci zisků mohlo kompenzovat nižší prodeje. Jak však konstatuje i naše recenze iPhone 18 Pro, jedná se o model, který majitelům iPhone 17 Pro nebo iPhone 16 Pro nemá příliš co nabídnout, a tak dává smysl zejména majitelům starších telefonů. Ti, kteří mají poslední dvě generace nemají důvod k přechodu a novinka je může nechat v klidu.