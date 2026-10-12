HomePod mini 2 se ukáže už zítra. Nabídne čip S10, Siri AI i Wi-Fi 7

Apple se již zítra chystá představit dlouho očekávanou vlnu novinek pro chytrou domácnost. Vedle Apple TV 4K, zcela nového domácího hubu s pracovním názvem „HomeView“ a možná i chytrého příslušenství vyvíjeného ve spolupráci s LG, se dočkáme také druhé generace reproduktoru HomePod mini.
Skok ve výkonu a nástup Siri AI
Podle analytika Marka Gurmana z Bloombergu dostane nový HomePod mini čip Apple S10, který nahradí dnes již značně zastaralý čip S5 z původního modelu. Ačkoliv nejde o absolutní špičku mezi mobilními procesory, pro kompaktní reproduktor znamená generační skok obrovský posun vpřed.
Díky vyššímu výkonu nabídne HomePod mini 2 pokročilé funkce Siri AI, čímž se stane vůbec prvním zařízením z rodiny Apple Home s podporou nových AI funkcí. Reproduktor bude navíc úzce propojen s novým hubem HomeView a poslouží jako prodloužená ruka pro hlasové ovládání i synchronizované přehrávání hudby napříč celou domácností.
Síťový čip N1, Wi-Fi 7 a nové barvy
Výrazné modernizace se dočká i konektivita. HomePod mini 2 má být vybaven novým síťovým čipem Apple N1, který zajistí podporu pro standardy Thread a Matter a přinese bleskovou Wi-Fi 7. Původní model se přitom musel spoléhat na zastaralý standard Wi-Fi 4. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci pestřejších odstínů. Vedle tradiční temně inkoustové a bílé verze dorazí reproduktor také v růžové, zelené a modré.
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Cena a dostupnost
Otazník zatím visí nad cenovkou. V červnu Apple zvedl cenu stávajícího HomePodu mini z 99 dolarů na 129 dolarů v důsledku zdražení paměťových komponent, což napovídá, že si druhá generace tuto vyšší startovací částku pravděpodobně ponechá. Pokud jde o termín vydání, Mark Gurman uvádí, že HomePod mini 2 společně s novou Apple TV 4K dorazí na pulty obchodů 30. října. Domácí hub HomeView by měl následovat zhruba v polovině listopadu. Šuškalo se, že Apple měl HomePod mini i novou Apple TV připravené již poměrně dlouho. Důvodem zpoždění byla nedotažená Siri, která bude pak dle mého názoru i důvodem, proč se nový HomePod mini nebude oficiálně prodávat v České republice. U první generace tomu tak je doteď a nebýt obchodů typu Alza a spol, koupit tento reproduktor by zde prakticky nešlo.