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HomePod mini 2 se ukáže už zítra. Nabídne čip S10, Siri AI i Wi-Fi 7

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple se již zítra chystá představit dlouho očekávanou vlnu novinek pro chytrou domácnost. Vedle Apple TV 4K, zcela nového domácího hubu s pracovním názvem „HomeView“ a možná i chytrého příslušenství vyvíjeného ve spolupráci s LG, se dočkáme také druhé generace reproduktoru HomePod mini.

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Skok ve výkonu a nástup Siri AI

Podle analytika Marka Gurmana z Bloombergu dostane nový HomePod mini čip Apple S10, který nahradí dnes již značně zastaralý čip S5 z původního modelu. Ačkoliv nejde o absolutní špičku mezi mobilními procesory, pro kompaktní reproduktor znamená generační skok obrovský posun vpřed.

Díky vyššímu výkonu nabídne HomePod mini 2 pokročilé funkce Siri AI, čímž se stane vůbec prvním zařízením z rodiny Apple Home s podporou nových AI funkcí. Reproduktor bude navíc úzce propojen s novým hubem HomeView a poslouží jako prodloužená ruka pro hlasové ovládání i synchronizované přehrávání hudby napříč celou domácností.

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Síťový čip N1, Wi-Fi 7 a nové barvy

Výrazné modernizace se dočká i konektivita. HomePod mini 2 má být vybaven novým síťovým čipem Apple N1, který zajistí podporu pro standardy Thread a Matter a přinese bleskovou Wi-Fi 7. Původní model se přitom musel spoléhat na zastaralý standard Wi-Fi 4. Zkrátka nepřijdou ani fanoušci pestřejších odstínů. Vedle tradiční temně inkoustové a bílé verze dorazí reproduktor také v růžové, zelené a modré.

Apple HomePod mini Siri integration Apple-HomePod-mini-Siri-integration
Apple HomePod mini midnight Apple-HomePod-mini-midnight
Apple HomePod mini color lineup Apple-HomePod-mini-color-lineup
HomePod mini touch HomePod mini touch
HomePod mini modry HomePod mini modry 3
HomePod mini modry HomePod mini modry 1
Homepod mini nahled Homepod_mini_nahled
HomePod mini 2021 HomePod mini 2021 2
HomePod mini 2021 HomePod mini 2021 6
HomePod mini 2021 HomePod mini 2021 1
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Cena a dostupnost

Otazník zatím visí nad cenovkou. V červnu Apple zvedl cenu stávajícího HomePodu mini z 99 dolarů na 129 dolarů v důsledku zdražení paměťových komponent, což napovídá, že si druhá generace tuto vyšší startovací částku pravděpodobně ponechá. Pokud jde o termín vydání, Mark Gurman uvádí, že HomePod mini 2 společně s novou Apple TV 4K dorazí na pulty obchodů 30. října. Domácí hub HomeView by měl následovat zhruba v polovině listopadu. Šuškalo se, že Apple měl HomePod mini i novou Apple TV připravené již poměrně dlouho. Důvodem zpoždění byla nedotažená Siri, která bude pak dle mého názoru i důvodem, proč se nový HomePod mini nebude oficiálně prodávat v České republice. U první generace tomu tak je doteď a nebýt obchodů typu Alza a spol, koupit tento reproduktor by zde prakticky nešlo.

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HomePod mini 2

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