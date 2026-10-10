Poslední produkt, se kterým udělal Apple díru do světa, přišel už před 10 lety

V historii společnosti Apple vyčnívají čtyři roky, kdy Apple změnil svět. Byl to rok 1984 a představení Macintosh, rok 2001 spolu s iPodem, rok 2007 a první iPhone a pak také rok 2016, kdy Apple naposledy změnil svět, když ukázal AirPods. Jsou to produkty, které doslova a do písmene změnily svět a začali trend toho, jak lidé přistupují k technologiím a ostatní společnosti na tento trend zkrátka museli chtě nechtě reagovat. Najednou už nikdo nemohl vyrábět tlačítkové telefony, CD přehrávače nebo sluchátka s kabelem, protože Apple doslova pobláznil spotřebitele. Od chvíle, kdy Apple představil Macintosh do chvíle, než přišel iPod uběhlo 17 dlouhých let, během kterých Apple téměř zkrachoval. Po iPodu se po pouhých šesti letech objevil iPhone a o devět let později AirPods.
V roce 2003 měl přijít Vision Pro, který z technologického hlediska předběhl dobu a přinesl něco neuvěřitelného, ovšem zároveň přinesl také něco, co nikdo nechtěl. Od chvíle, kdy Apple představil AirPods čekáme již 10 let na něco, co opět změní svět. na něco na co se budou stát fronty několik dní před uvedením do prodeje. Něco, co opět změní to jak vnímáme některou z dnes používaných technologií. Zkrátka něco, co donutí ostatní výrobce začít dělat produkty tak, jak definoval Apple. Bohužel se mi však čím dál tím víc zdá, že Apple toho již není schopen. Na iPhone Duo se čekalo jako na něco, co by mohlo být naprosto revoluční a dočkali jsme se v podstatě jen toho, co Samsung vyrábí již deset let, jen v trošku hezčím provedení, které navíc Apple musí maskovat matnou vrstvou na displeji, aby se vůbec odlišil od Samsungu.
Chápu, že se Applu neskutečně daří a to, co dělá, dělá naprosto skvěle. Ostatně co by kdokoli jiný dal za to mít z miliontiny tak úspěšnou firmu jakou je Apple. Ovšem já jsem vždy byl a vždy budu fanoušek. Ten, který se na Apple dívá jako na inovátora, co by měl opět přijít s něčím, díky čemu se znovu zapíše do dějin, a to se mu posledních deset let nedaří. Není to ještě dramaticky dlouho, ale už by to přece jen chtělo nabídnout něco, co změní svět. I přesto, že jsme obrovský zastánce a fanoušek Tima Cooka, možná až nyní si uvědomuji, jak složitou měl pozici v posledních letech, kdy musel obrážet jednání s představiteli vlád, musel se účastnit různých akcí, musel se starat o chod samotné společnosti a je pravdou, že na samotné produkty mu příliš času nezbývalo a tak vše nechával na manažerech pod ním. Uvidíme, zda John Ternus bude tím, kdo opět ukáže, že Apple je stále tou nejinovativnější společností světa, jak se ještě před pár lety Apple chlubil téměř v každé své tiskové zprávě.