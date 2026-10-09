Zlato na dvouměsíčním minimu. Co stojí za prudkým poklesem?

Komerční sdělení: Zlato má za sebou mimořádně turbulentních šest týdnů. Po silném srpnovém růstu, kdy jeho cena vzrostla přibližně o 13 % a překročila hranici 4 500 dolarů za unci, přišel v září výrazný obrat. Drahé kov během měsíce ztratilo přibližně 5 % a na začátku října pokračovalo v oslabování. Ve středu 7. října jeho cena klesla přibližně na 4 114 dolarů za unci, což představuje nejnižší úroveň od začátku srpna. Zlato tak navzdory přetrvávajícímu geopolitickému napětí nedokáže navázat na předchozí růst.
Zdroj: xStation5
Americké výnosy a silnější dolar tlačí zlato dolů
Hlavním důvodem poklesu je výrazný růst výnosů amerických státních dluhopisů a posilování dolaru. Výnos desetiletých amerických dluhopisů se dostal na nejvyšší úroveň od roku 2002, čímž se zvýšila atraktivita úročených aktiv na úkor zlata, které investorům nevyplácí žádný úrok. Silnější dolar zároveň zdražuje zlato pro investory používající jiné měny. Tento vývoj souvisí také se změnou očekávání ohledně měnové politiky Fedu, který po obnovení inflačních tlaků přistoupil k zpřísnění měnové politiky. Ačkoli slabší zářijové údaje z amerického trhu práce snížily pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb již v říjnu, trhy stále počítají s možným zpřísněním v prosinci.
Geopolitická situace tentokrát paradoxně zlatu nepomáhá
Zajímavé je, že zlato oslabuje navzdory pokračující válce na Blízkém východě, útokům na energetickou infrastrukturu a problémům s dodávkami ropy. Za běžných okolností by takové události zvyšovaly poptávku po bezpečných aktivech. V současné době však konflikt zároveň zdražuje energii a obnovuje obavy z inflace. Investoři proto očekávají delší období vyšších úrokových sazeb, což na zlato vyvíjí tlak. Geopolitika tak působí oběma směry. Zvyšuje zájem o bezpečná aktiva, ale prostřednictvím inflace a výnosů dluhopisů zároveň snižuje jejich atraktivitu.
Centrální banky zůstávají významnými kupci
Dlouhodobou podporu zlatu poskytují centrální banky, které pokračují v diverzifikaci svých devizových rezerv. Podle World Gold Council dosáhly jejich čisté nákupy zlata v srpnu 39 tun, přičemž mezi nejvýznamnější kupce patřily Čína, Uzbekistán a Polsko. Čínská centrální banka pokračovala v nákupech i v září, již 23. měsíc v řadě. Silný zájem přetrvává i mezi investory do ETF. Globální fondy kryté fyzickým zlatem zaznamenaly v září příliv přibližně 10 miliard dolarů a jejich zásoby dosáhly rekordních 4 256 tun. To naznačuje, že současné oslabení ceny zatím neznamená všeobecný odchod investorů ze zlata.
Co očekávají velké banky?
Navzdory současné korekci zůstává řada velkých investičních bank v dlouhodobém horizontu optimistická. Goldman Sachs sice koncem září snížila odhad ceny zlata na konci roku 2026 na 4 650 dolarů za unci, prognózu na konec roku 2027 však ponechala na úrovni 5 400 dolarů. Ještě optimističtější byla J.P. Morgan, která ve své červnové prognóze počítala s průměrnou cenou 6 000 dolarů v posledním čtvrtletí roku 2026. Opatrnější je Bank of America, která pro poslední čtvrtletí očekává průměrnou cenu 4 000 dolarů a upozorňuje na možný pokles až na 3 750 dolarů. V delším horizontu však i ona počítá s oživením, přičemž ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2027 očekává průměrnou cenu 5 000 dolarů. Rozdílné prognózy tak ukazují, že ačkoli banky převážně věří v dlouhodobý potenciál zlata, krátkodobý vývoj zůstává velmi nejistý.
Výhled: Rozhodující bude Fed a vývoj výnosů dluhopisů
V nejbližších týdnech bude pro zlato klíčová hranice 4 100 dolarů za unci. Pokud budou americké výnosy dále růst a dolar zůstane silný, nelze vyloučit pokračování poklesu směrem k psychologické hranici 4 000 dolarů. Naopak stabilizace dluhopisového trhu nebo zmírnění očekávání dalšího zvyšování sazeb by mohly zlatu pomoci k oživení. Dlouhodobé faktory, zejména nákupy centrálních bank, geopolitická nejistota a obavy z rostoucího veřejného dluhu, však přetrvávají. Současný pokles proto neznamená konec dlouhodobého zájmu investorů o zlato.
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