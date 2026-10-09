Apple poráží Samsung a stává se králem prodejů evropských operátorů

Podle nejnovější zprávy analytické společnosti Counterpoint Research se Apple ve druhém čtvrtletí letošního roku stal jedničkou v prodejích u evropských operátorů, čímž z první příčky sesadil konkurenční Samsung. Prodeje přes mobilní operátory si totiž v Evropě dlouhodobě vedou podstatně lépe než zbytek mobilního trhu.
Operátoři vzdorují propadu lépe než volný trh
Zveřejněná data ukazují, že celkové prodeje chytrých telefonů v Evropě klesly meziročně o 8 %. Na volném trhu se odbyt propadl o 11 %. Prodejní kanály operátorů ovšem zaznamenaly pokles pouze o 4 %. Hlavním tahounem tohoto přesunu zájmu se stal právě Apple, který u operátorů ovládl tržní podíl. Výrazný nárůst zaznamenaly také značky Motorola a vivo, kterým se vyplatila strategická spolupráce s klíčovými evropskými poskytovateli.
Podíl Applu na prodejích přes operátory vzrostl ze 33 % ve druhém čtvrtletí roku 2025 na 37 % ve stejném období roku 2026. Samsung naopak zaznamenal pokles z 39 % na 34 %. Skokanem roku se pak stala čínská značka vivo s úctyhodným meziročním nárůstem o 90 %, kterou s velkým odstupem následovala Motorola s 27% růstem.
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Krize pamětí a zaměření na prémiové telefony
Jan Stryjak z Counterpoint Research vysvětluje, že telefony prodávané přes operátory se tradičně řadí k těm dražším, protože si je zákazníci pořizují společně s tarifní smlouvou. Uživatelé tak přirozeně inklinují k prémiovým značkám jako Apple, Samsung a Google. Celý trh navíc silně zasáhla krize cen pamětí, která způsobila kolaps v segmentu nejlevnějších smartphonů. Tento výpadek logicky zvýhodnil prodejní kanály operátorů, na které nemá výpadek levných přístrojů tak drtivý dopad.
Stryjak předpokládá, že podíl prodejů přes operátory bude v následujících čtvrtletích nadále růst, jelikož krize s paměťmi bude trh levných zařízení ovlivňovat i nadále. Zároveň však dodává, že nezávislí prodejci již začali s výraznějšími slevovými akcemi, což by mohlo část zdražení vykompenzovat a přinést potřebný stimul i pro oživení volného trhu. Já teda osobně neznám nikoho, kdo by telefon kupoval u operátora. Jak to máte vy?
Samozrejmne ze u operatora, protoze firemni klientela dostava i telefony zdarma v ramci bonusu za uzavreni smlouvy.
I pres drazsi cenu cenu telefonu je pak vyhodnejsi.
Je to jen i utrate u operatora a nastaveni smlouvy a zavazku