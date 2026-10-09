Zavřít reklamu

Apple poráží Samsung a stává se králem prodejů evropských operátorů

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
1

Podle nejnovější zprávy analytické společnosti Counterpoint Research se Apple ve druhém čtvrtletí letošního roku stal jedničkou v prodejích u evropských operátorů, čímž z první příčky sesadil konkurenční Samsung. Prodeje přes mobilní operátory si totiž v Evropě dlouhodobě vedou podstatně lépe než zbytek mobilního trhu.

Mohlo by vás zajímat

Operátoři vzdorují propadu lépe než volný trh

Zveřejněná data ukazují, že celkové prodeje chytrých telefonů v Evropě klesly meziročně o 8 %. Na volném trhu se odbyt propadl o 11 %. Prodejní kanály operátorů ovšem zaznamenaly pokles pouze o 4 %. Hlavním tahounem tohoto přesunu zájmu se stal právě Apple, který u operátorů ovládl tržní podíl. Výrazný nárůst zaznamenaly také značky Motorola a vivo, kterým se vyplatila strategická spolupráce s klíčovými evropskými poskytovateli.

Podíl Applu na prodejích přes operátory vzrostl ze 33 % ve druhém čtvrtletí roku 2025 na 37 % ve stejném období roku 2026. Samsung naopak zaznamenal pokles z 39 % na 34 %. Skokanem roku se pak stala čínská značka vivo s úctyhodným meziročním nárůstem o 90 %, kterou s velkým odstupem následovala Motorola s 27% růstem.

iPhone 18 Pro Max odření 7 iPhone 18 Pro Max odření 7
iPhone 18 Pro Max odření 6 iPhone 18 Pro Max odření 6
iPhone 18 Pro Max odření 5 iPhone 18 Pro Max odření 5
iPhone 18 Pro Max odření 4 iPhone 18 Pro Max odření 4
iPhone 18 Pro Max odření 3 iPhone 18 Pro Max odření 3
iPhone 18 Pro Max 48 iPhone 18 Pro Max 48
iPhone 18 Pro Max 49 iPhone 18 Pro Max 49
iPhone 18 Pro Max 50 iPhone 18 Pro Max 50
iPhone 18 Pro Max odření 1 iPhone 18 Pro Max odření 1
iPhone 18 Pro Max odření 2 iPhone 18 Pro Max odření 2
iPhone 18 Pro Max 47 iPhone 18 Pro Max 47
iPhone 18 Pro Max 46 iPhone 18 Pro Max 46
iPhone 18 Pro Max 45 iPhone 18 Pro Max 45
iPhone 18 Pro Max 44 iPhone 18 Pro Max 44
iPhone 18 Pro Max 43 iPhone 18 Pro Max 43
Vstoupit do galerie

Krize pamětí a zaměření na prémiové telefony

Jan Stryjak z Counterpoint Research vysvětluje, že telefony prodávané přes operátory se tradičně řadí k těm dražším, protože si je zákazníci pořizují společně s tarifní smlouvou. Uživatelé tak přirozeně inklinují k prémiovým značkám jako Apple, Samsung a Google. Celý trh navíc silně zasáhla krize cen pamětí, která způsobila kolaps v segmentu nejlevnějších smartphonů. Tento výpadek logicky zvýhodnil prodejní kanály operátorů, na které nemá výpadek levných přístrojů tak drtivý dopad.

Stryjak předpokládá, že podíl prodejů přes operátory bude v následujících čtvrtletích nadále růst, jelikož krize s paměťmi bude trh levných zařízení ovlivňovat i nadále. Zároveň však dodává, že nezávislí prodejci již začali s výraznějšími slevovými akcemi, což by mohlo část zdražení vykompenzovat a přinést potřebný stimul i pro oživení volného trhu. Já teda osobně neznám nikoho, kdo by telefon kupoval u operátora. Jak to máte vy?

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
Samsung

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.