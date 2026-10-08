Obří podvod s mobily v Evropě. Více než milion použitých telefonů prodávali jako nové

Evropou otřásá rozsáhlý podvod s mobilními telefony, jehož rozměry jsou skutečně neuvěřitelné. Evropský veřejný žalobce (EPPO) totiž odhalil organizovanou skupinu, která měla zákazníkům po celé Evropské unii prodávat použité telefony jako zcela nové. Rozhodně navíc nešlo o pár desítek či stovek zařízení. Podle vyšetřovatelů se totiž tímto způsobem mohlo prodat více než milion telefonů, přičemž celková škoda způsobená spotřebitelům dosahuje nejméně 300 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun. Do rozsáhlé mezinárodní policejní operace se navíc zapojily také české a slovenské bezpečnostní složky.
Použité telefony vydávali za nové
Celý podvod měl fungovat podle vyjádření EPPO poměrně propracovaným způsobem. Podle dosavadních zjištění vyšetřovatelů organizovaná skupina konkrétně sestavovala mobilní telefony z použitých součástek v Hongkongu a Spojených arabských emirátech, přičemž zařízení následně nechávala vyčistit, zabalit a upravit tak, aby na první pohled působila jako zcela nová. Takto připravené telefony putovaly do Nizozemska, odkud byly přepravovány do skladů v Německu. Následně se prostřednictvím internetových tržišť dostávaly k zákazníkům napříč Evropskou unií. Zákaznici pak nevědomky platili za použitý telefon, přestože si jej kupovali jako zcela nový.
Vyšetřovatelé zatím nezveřejnili konkrétní značky ani modely telefonů, kterých se podvod týkal a je tedy otázkou, zda se jednalo i o iPhone, či se podvodníci zaměřili na jiné značky. Nicméně vzhledem k oblibě iPhone na evropském trhu a zároveň jejich cenám by nás v redakci absolutně nepřekvapilo, kdyby šlo primárně právě o tyto telefony. Tak či tak jde ale bezesporu vzhledem k rozsahu celého podvodu o mimořádně závažnou věc, která může výrazně otřást důvěrou zákazníků v internetové prodejce.
Prodejem na oko nových telefonů však celý podvod zdaleka nekončil. Organizovaná skupina měla totiž podle EPPO využívat také síť nastrčených společností v Rakousku, Bulharsku, Německu, Nizozemsku a Švýcarsku, prostřednictvím kterých manipulovala s odváděním DPH. Od roku 2018 tak měla neoprávněně využívat zvláštní režim zdanění, při kterém se daň odvádí pouze z obchodní přirážky, nikoliv z celé prodejní ceny. Háček je však v tom, že je tento režim určen jen pro specifické případy přeprodeje použitého zboží, nikoliv pro telefony prodávané jako nové. Evropské státy tak měly na daních přijít o více než 30 milionů eur.
Razie proběhly v 19 zemích. Zapojili se i Češi a Slováci
Vzhledem k monstrózním rozměrům celého podvodu nejspíš nepřekvapí, že i zásah ze strany policie byl opravdu masivní. Do operace s krycím názvem Troja se totiž podle tiskové zprávy zapojilo přibližně 1770 policistů, celníků a pracovníků daňových úřadů, kteří provedli v19 zemích více než 160 prohlídek a dalších úkonů. Sedm podezřelých bylo zatčeno v Rakousku, Německu a Španělsku, přičemž mezi zadrženými jsou podle vyšetřovatelů také dva údajní vůdci celé organizace.
Zajímavé je, že se do mezinárodní spolupráce zapojila rovněž Policie České republiky a slovenský Úřad boje proti organizované kriminalitě. Samotné razie pak EPPO potvrzuje v 19 zemích včetně Slovenska, Česká republika však na seznamu států, kde prohlídky probíhaly, nefiguruje. České policisty nicméně EPPO výslovně jmenuje mezi orgány, které se na operaci podílely.
Celou kauzu odstartovalo oznámení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Vyšetřování nicméně stále pokračuje a proto bude zajímavé sledovat, zda se podaří dohledat také konkrétní prodejce, kteří telefony nabízeli koncovým zákazníkům.