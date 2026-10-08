Microsoft za pár dní ukončí podporu Office 2021! Je čas přejít na Office 2024 za pouhých 23 €

Komerční sdělení: Společnost Microsoft oficiálně ukončí podporu kancelářského balíku Office 2021 Pro již 13. října 2026. Od tohoto data přestane software dostávat bezpečnostní aktualizace, opravy chyb i technickou podporu. Přestože budou jednotlivé aplikace Office 2021 nadále fungovat, uživatelé přijdou o budoucí vylepšení zabezpečení, stability a kompatibility, která jsou součástí novějších podporovaných verzí.
Pro všechny, kteří Office pravidelně využívají při práci, studiu nebo každodenních činnostech, tak může být blížící se konec podpory ideální příležitostí k přechodu na novější verzi. V rámci aktuální akce Godeal24 Software Big Sale je totiž nyní možné pořídit Office 2024 Pro za zvýhodněné ceny. Získáte tak přístup k nejnovější generaci kancelářského balíku Microsoft Office s trvalou licencí, a to bez nutnosti platit pravidelné předplatné.
Licence Office 2024 Pro pro jeden počítač je aktuálně k dispozici za pouhých 22,99 €, zatímco při nákupu balíčku pro pět počítačů vychází jedna licence na 19,99 € (celkem 99,95 €). Součástí kancelářského balíku jsou oblíbené aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook a další základní nástroje Office, které získáte prostřednictvím jednorázového nákupu.
Office 2024 navíc přináší celou řadu praktických vylepšení. Excel se dočkal rozšířených možností práce s dynamickými poli a nových nástrojů pro analýzu dat, Word nabízí zdokonalené mechanismy obnovy dokumentů a PowerPoint podporuje funkci Cameo, díky které lze přímo do prezentací integrovat živý obraz z kamery. Pro uživatele, kteří chtějí přejít ze staršího Office 2021, tak Office 2024 Pro představuje jednoduchou cestu k modernějšímu softwaru při zachování známého prostředí a způsobu ovládání.
Pořiďte si kancelářské balíky Office za skvělé ceny!
- Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 22,99 €
- Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 62,97 € (pouze 20,99 € za PC)
- Office 2024 Pro Plus – 5 PC – 99,95 € (pouze 19,99 € za PC)
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 26,99 €
- Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75 €
- Office 2024 Home pro PC/Mac – 119,99 €
- Office 2021 Home and Business pro Mac – 89 €
- Office 2021 Home and Business pro PC/Mac – 83,99 €
- Office 365 Pro Plus – 5 zařízení na 1 rok – 35,99 €
Windows 10 již za nejnovější verzí operačního systému Microsoftu zaostává nejen z hlediska funkcí, ale také zabezpečení. Přechod na Windows 11 Home sice představuje solidní vylepšení, pokud však chcete ze svého počítače dostat maximum, ideální volbou je Windows 11 Pro. Jeho trvalou licenci totiž nyní můžete získat za pouhých 12,25 € namísto běžných 199 €. Jestli tedy již nějakou dobu přemýšlíte nad přechodem z Windows 10, právě teď máte skvělou příležitost pořídit si Windows 11 Pro za mimořádně výhodnou cenu.
Nejnovější Windows za bezkonkurenční ceny!
- Windows 11 Professional – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 licence – 24,25 € (pouze 12,13 € za licenci)
- Windows 11 Professional – 3 licence – 35,25 € (pouze 11,75 € za licenci)
- Windows 11 Professional – 5 licencí – 53,25 € (pouze 10,65 € za licenci)
- Windows 11 Home – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Windows 10 Professional – 8,25 €
- Windows 10 Home – 8,15 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
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- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,95 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,85 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – balíček – 36,29 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – balíček – 36,19 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,55 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,25 €
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