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Apple zaplatí za krádež patentů další miliony dolarů

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple musí zaplatit dodatečných 184 milionů dolarů na úrocích zdravotnické firmě Masimo. Rozhodl o tom americký okresní soud, který tuto částku přidal k původnímu odškodnění ve výši 634 milionů dolarů za porušení patentů spojených s měřením okysličení krve v Apple Watch. Celková částka, kterou musí jablečný gigant zaplatit, se tak vyšplhala na přibližně 818,5 milionu dolarů.

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Soud odmítl argumenty Applu i požadavek Masima

Soudce ve svém rozhodnutí smetl ze stolu argument Applu, že by přiznání úroků představovalo pro Masimo bezdůvodné obohacení. S odvoláním na pokyny amerického Nejvyššího soudu uvedl, že úroky z dlužných licenčních poplatků slouží čistě k řádnému odškodnění vlastníka patentu.

Na druhou stranu soud nevyhověl ani plným požadavkům žalující strany. Společnost Masimo původně požadovala výpočet úroků s kalifornskou sazbou 7 %, což soudce odmítl. Místo toho zvolil sazbu odpovídající skutečným nákladům na dluh společnosti Masimo, přičemž i přes toto snížení vedlo roční úročení k nárůstu celkové dlužné částky o zmiňovaných 184 milionů dolarů.

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Tento verdikt je dalším dějstvím vleklé právní bitvy, která v minulosti dokonce vyústila v zákaz prodeje modelů Apple Watch Series 9 a Ultra 2 na americkém trhu kvůli rozhodnutí Komise pro mezinárodní obchod (ITC). Apple byl tehdy nucen funkci pulzního oxymetru upravit a deaktivovat, aby mohl své chytré hodinky v USA nadále bezpečně prodávat. Poměrně často se stává, že Apple usedá na lavici žalovaných. V tomto případě jde poměrně o velkou prohru.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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