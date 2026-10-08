Apple a britský král Karel III. spojili síly. Mladým lidem chtějí pomoci nastartovat kariéru

Apple se skrze tiskovou zprávu pochlubil před pár hodinami tím, že spojil síly s britskou charitativní organizací The King’s Trust, aby společně spustily nový vzdělávací program, který má mladým lidem pomoci nastartovat kariéru v kreativních oborech. Projekt nazvaný Apple x King’s Trust Creative Labs nabídne účastníkům možnost učit se přímo od odborníků Applu, získávat praktické zkušenosti s jeho technologiemi a lépe se zorientovat v možnostech uplatnění například v hudebním průmyslu či dalších kreativních odvětvích. A na slavnostním zahájení nechyběl ani britský král Karel III., který se při této příležitosti setkal s Timem Cookem.
Nový program je určen mladým lidem ve věku od 18 do 30 let, kteří se chtějí profesně rozvíjet v kreativních oborech. První skupina čítá maximálně 20 účastníků a absolvuje specializované workshopy zaměřené na dovednosti využitelné v praxi. Apple přitom nechce zůstat pouze u jednorázové akce. V průběhu následujícího roku plánuje zapojit další skupiny mladých lidí a postupně rozšiřovat nabídku vzdělávacích aktivit.
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Tim Cook se setkal s britským králem
Zahájení programu se uskutečnilo tento týden v Londýně a bylo spojeno s otevřením nového prostoru Apple Music Hall v areálu Battersea Power Station. Právě zde proběhly první workshopy zaměřené na hudební průmysl a kreativní tvorbu. Události se osobně zúčastnil předseda představenstva Applu Tim Cook společně s britským králem Karlem III. Oba se setkali s účastníky programu a měli možnost seznámit se s tím, na čem mladí lidé během workshopů pracují.
Pro Apple přitom nejde o první spolupráci s The King’s Trust. Obě organizace spolupracují již od roku 2019, přičemž jejich dosavadní aktivity se soustředily především na zpřístupňování vzdělávání v oblasti vědy, technologií, inženýrství, umění a matematiky na britských školách. Nové Creative Labs jsou tak dalším krokem v partnerství, které se nyní více zaměřuje na praktické dovednosti a možnosti budoucího pracovního uplatnění.
Zajímavé je také to, že Apple chce do vzdělávacích aktivit postupně výrazněji zapojovat umělou inteligenci. Společně s The King’s Trust totiž připravuje materiály, které mají mladým lidem i pedagogům pomoci lépe porozumět AI a naučit se ji využívat při kreativní práci. Nejde tedy pouze o výuku používání konkrétních aplikací nebo zařízení Applu, ale také o rozvoj schopností, které mohou být v následujících letech pro práci v kreativních odvětvích stále důležitější.
Celý projekt je každopádně další ukázkou toho, že Apple nechce své technologie prezentovat pouze jako produkty určené ke každodennímu používání, ale také jako nástroje, které mohou lidem pomoci získat nové dovednosti a nastartovat profesní kariéru. A vzhledem k tomu, že první skupina účastníků už má za sebou zahajovací workshopy a další mají následovat během příštího roku, se teprve ukáže, jak velký dopad bude nový program ve výsledku mít.