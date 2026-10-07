iPhone 18 Pro a Duo měly původně nabídnout podstatně víc RAM

Apple měl být letos s operační pamětí svých nejvýkonnějších iPhonů podstatně štědřejší, než nakonec ve skutečnosti byl. Tvrdí to alespoň zdroje leakera Instant Digital, podle kterých kalifornský gigant původně plánoval vybavit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a zřejmě také skládací iPhone Duo rovnou 16GB RAM. Z tohoto plánu však nakonec sešlo a oba již prodávané modely Pro zůstaly na 12GB operační paměti, tedy stejné kapacitě jako loňské iPhony 17 Pro.
Instant Digital bohužel neprozradil, kdy přesně Apple o 16GB RAM uvažoval ani jak daleko se tento plán dostal. Jisté nicméně je, že finální iPhone 18 Pro a 18 Pro Max mají 12GB RAM, což potvrdila data v Xcode 27. U iPhone Duo zatím stejné potvrzení nemáme, jelikož skládací novinka v příslušných datech Xcode chyběla. Dosavadní informace z dodavatelského řetězce ale rovněž hovoří o 12GB RAM.
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Za vším mohou být drahé paměti
Důvod, proč Apple od případných 16GB modulů nakonec ustoupil, Instant Digital nezmínil. Nabízí se však poměrně logické vysvětlení v podobě současného nedostatku pamětí a s ním souvisejícího růstu jejich cen. Už březnové informace totiž hovořily o výrazném zdražování 12GB modulů určených pro iPhone Duo a reportér Mark Gurman z Bloombergu následně uvedl, že právě náklady na paměti vedly Apple k debatám o vyšší startovní ceně skládacího iPhonu. Spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo navíc tvrdil, že nedostatek DRAM nutí Apple omezovat plánované dodávky některých zařízení pro letošní rok.
Zajímavé je, že analytici už dlouho před představením iPhonů 18 Pro počítali právě s 12GB RAM. Ming-Chi Kuo tuto kapacitu předpovídal už v dubnu 2025 a Jeff Pu letos v lednu hovořil o stejném množství paměti jak u modelů Pro, tak u prvního skládacího iPhonu. Je tedy možné, že varianta se 16GB RAM existovala pouze v některé z dřívějších fází vývoje a Apple od ní ustoupil poměrně dlouho před zahájením sériové výroby.
Pro současné majitele iPhonů 18 Pro se samozřejmě vůbec nic nemění. Jejich 12GB RAM je navíc spojeno s novým čipem A20 Pro a Apple u letošní generace zvýšil také propustnost paměti, takže samotná kapacita není jediným faktorem ovlivňujícím výkon zařízení. Přesto je zajímavé vidět, že Apple minimálně zvažoval ještě výraznější skok, byť pravděpodobně hlavní využití by bylo jen a pouze u AI úkonů. Sám iPhone 18 Pro používám od prvního dne prodejů a musím říci, že jsem se ještě skutečně nedostal do situace, kdy by měl 12GB RAM jakkoliv limitovalo. Budoucí náročné AI akce ale mohou samozřejmě být písničkou úplně jinou.