Apple rozdá majitelům Apple Watch v Japonsku nové limitované ocenění. K jeho získání stačí 30 minut pohybu

Apple chystá další speciální výzvu pro majitele Apple Watch, tentokrát však bude mít poměrně netradiční podobu. Zatímco většina podobných akcí je spojena například se Dnem Země, národními parky nebo jinými významnými dny, novinka se zaměří na společné cvičení tisíců lidí. Háček je pouze v tom, že se jí budou moci zúčastnit výhradně uživatelé v Japonsku.
Nová Apple Watch Activity Challenge proběhne už v sobotu 10. října. Podmínka pro její splnění je přitom velmi jednoduchá – konkrétně stačí během tohoto dne zaznamenat jakékoliv cvičení v délce alespoň 30 minut. Nemusíte tedy běhat, jezdit na kole ani plnit nějaký konkrétní sportovní úkol. Důležité je pouze to, aby se aktivita správně propsala do aplikace Kondice od Applu.
Stačí půlhodina pohybu
Výzvu navíc není nutné plnit přímo prostřednictvím aplikace Cvičení na Apple Watch. Použít lze jakoukoliv aplikaci, která dokáže zaznamenaná data předat do Kondice. Apple samozřejmě zmiňuje také Fitness+, které nabízí řadu vedených tréninků a které bylo shodou okolností v Japonsku oficiálně spuštěno právě letos.
Za úspěšné dokončení získají uživatelé tradiční virtuální ocenění, které se následně zobrazí na iPhonu i Apple Watch. Součástí odměny budou také speciální animované samolepky použitelné například ve Zprávách nebo FaceTime. Apple podobnými drobnostmi doprovází své Activity Challenges dlouhodobě a pro řadu uživatelů se z jejich sbírání stala další motivace k pravidelnému pohybu. Pro české majitele Apple Watch je nicméně tentokrát smůla. Výzva je určena pouze pro Japonsko a Apple zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ji chtěl nabídnout také v dalších zemích. Regionálně omezené výzvy ale nejsou ničím neobvyklým – například v minulosti pořádal speciální Activity Challenge při příležitosti čínského Národního dne fitness.
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Pokud tedy máte Apple Watch nastavené standardně pro český region, nové ocenění mezi výzvami pravděpodobně neuvidíte. Japonským uživatelům však bude 10. října stačit pouhých 30 minut pohybu k tomu, aby si do své sbírky přidali další limitovanou medaili.