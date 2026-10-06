Komerční sdělení: Akcie Nike zažívají největší pád ve své historii. V současnosti se obchodují za 33 dolarů, tedy blízko hodnot z roku 2014, což představuje 80% propad z maxim dosažených v roce 2021. Krize vyvrcholila v září letošního roku, kdy byla firma vyřazena z prestižního indexu S&P 500.
Zdroj: xStation5
Kořeny současných problémů sahají do roku 2020, kdy tehdejší generální ředitel John Donahoe spustil agresivní strategii přímého prodeje (direct-to-consumer). Cílem bylo odstřihnout velkoobchodní partnery a přesunout nákupy do vlastní aplikace a e-shopu, což mělo přinést výrazně vyšší marže.
V praxi však tento model selhal a získávání nových zákazníků se v digitálním prostředí extrémně prodražilo. Obrovské logistické náklady na obsluhu individuálních objednávek zisky zcela smazaly. Společnost Nike navíc dobrovolným stažením svých produktů z řetězců uvolnila místo konkurenci.
Vedení společnosti je rovněž vyčítáno, že se příliš soustředilo na budování digitálního ekosystému, zatímco produktový vývoj začal stagnovat. Společnost Nike se přehnaně spoléhala na recyklaci klasických retro modelů a v rámci snižování nákladů propustila řadu specialistů. Důsledkem je ztráta dominance v segmentu obuvi, kde zákazníky postupně převzaly konkurenční značky, jako jsou švýcarská značka On nebo značka Hoka.
Další negativní zprávou je propad poptávky v Číně, která dříve představovala hlavní motor růstu společnosti. Tento trend potvrdily i hospodářské výsledky z 1. října, podle kterých celkové tržby meziročně klesly o 4 %, přičemž v Číně došlo k propadu dokonce o 26 %. Akcionáře nepotěšil ani velmi špatný výhled, podle něhož společnost Nike očekává pokles tržeb ve vyšších jednociferných hodnotách. Celkový obrat k lepšímu tak může trvat mnohem déle, než se původně předpokládalo.
Reakcí na prohlubující se krizi byla změna ve vedení společnosti. V září 2024 společnost Nike oznámila návrat firemního veterána Elliotta Hilla, který do funkce CEO oficiálně nastoupil v říjnu 2024.
Z hlediska výkonnosti se akcie Nike od začátku letošního roku propadly o 46 %. Ani akcie konkurentů si však nevedou příliš dobře. Akcie německého Adidasu od ledna odepsaly 14 % a akcie švýcarské značky On dokonce 34 %.
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