Nefunguje vám Exchange v Mailu na Macu? Apple už chystá opravu, dorazí někdy v macOS 27

Pokud na Macu používáte pracovní či školní účet Microsoft Exchange, mohli jste se v posledních dnech setkat s nepříjemnými problémy v Mailu či dalších systémových aplikacích. Microsoft totiž začal od října postupně vypínat Exchange Web Services neboli EWS, přes které aplikace Applu na Macu k Exchange Online přistupují. Dobrou zprávou však je, že Apple už chystá řešení. Server AppleInsider nyní informuje, že kalifornský gigant plánuje v některé z budoucích aktualizací macOS 27 převést všech pět dotčených aplikací na novější způsob komunikace s Exchange.
Na celý problém upozornil AppleInsider jeden z uživatelů z Old Dominion University, jejíž IT oddělení začalo studenty a zaměstnance varovat před problémy s přístupem k univerzitnímu e-mailu přes nativní Mail na Macu. Univerzita jim proto doporučila dočasně používat Outlook. Problém se přitom netýká jen Mailu, jelikož na EWS spoléhají na Macu také Kalendář, Kontakty, Poznámky a Připomínky. V závislosti na nastavení konkrétní organizace tak mohou přestat správně synchronizovat data i tyto aplikace.
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Apple už pracuje na řešení
Právě zde však přichází nejdůležitější informace. Apple potvrdil, že v některé z budoucích aktualizací macOS 27 převede všech pět dotčených aplikací na technologii, kterou Microsoft používá jako náhradu za EWS. Tím by měl být současný problém definitivně vyřešen. Kdy přesně příslušná aktualizace dorazí, ale Apple zatím neoznámil.
Microsoft naštěstí EWS nevypíná všem uživatelům najednou. Administrátoři navíc mohou vybraným aplikacím přístup dočasně zachovat, takže firmy a školy mají určitý prostor současnou situaci překlenout. Definitivně má Microsoft EWS v Exchange Online odstavit v dubnu 2027. Do té doby by tedy měl mít Apple dostatek času potřebnou změnu do macOS 27 dostat. Zajímavé je rovněž to, že pokud používáte stejný Exchange účet na iPhonu či iPadu, problému byste si všimnout neměli. Mobilní zařízení Applu totiž používají Exchange ActiveSync, kterého se současné vypínání EWS netýká. Celá nepříjemnost je tedy v tuto chvíli specifická pro Macy a jejich systémové aplikace.