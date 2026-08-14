Microsoft přichází s nečekanou novinkou. Do Edge přidá přihlášení přes Apple účet

Microsoft chystá do svého prohlížeče Edge poměrně nečekanou novinku. Uživatelé se totiž budou moci do svého profilu přihlásit pomocí Apple účtu, takže k používání profilu v Edge už nebudou muset nutně používat Microsoft účet. Funkce se nyní testuje v nových verzích prohlížeče a postupně se dostává k beta testerům.
Na podporu přihlášení přes Apple účet upozornil nejprve MacMagazine, který si všiml dvou nových přepínačů v nejnovější verzi Edge Canary. Jeden z nich aktivuje samotnou možnost přihlášení přes Apple účet, zatímco druhý přidává přímo tlačítko pro přihlášení do nabídky profilu. Microsoft už přitom podobnou možnost nabízí také pro Google účty. Uživatel tak při vytváření nebo používání profilu v Edge nemusí být odkázán výhradně na účet Microsoftu. Nově se k této dvojici přidá právě Apple.
Zajímavé je, že Microsoft podporu Apple účtů zmiňuje už také v poznámkách k vydání Edge Beta 152. Tam uvádí, že funkce je určena pro Windows a macOS, zároveň ale upozorňuje, že jde o řízené zavádění. To znamená, že se nemusí objevit okamžitě u všech uživatelů beta verze.
V praxi bude novinka dávat smysl hlavně lidem, kteří používají zařízení od Applu, ale současně mají počítač s Windows. Ti si budou moci v Edge vytvořit nebo spravovat profil pomocí svého Apple účtu, aniž by si kvůli tomu museli zakládat další účet u Microsoftu. Po přihlášení do profilu Edge přitom uživatel získává přístup k funkcím spojeným se synchronizací prohlížeče. Microsoft tak touto cestou může oslovit především uživatele, kteří mají například iPhone, ale jako hlavní počítač používají Windows.
Microsoft tím zároveň pokračuje v poměrně zajímavém trendu. Ještě donedávna se velcí technologičtí hráči snažili uživatele co nejvíce uzavírat do vlastních ekosystémů. V Edge ale Microsoft postupně umožňuje používat účty konkurenčních společností. Podporu Google účtu už přidal dříve a nyní přichází na řadu Apple.
Nejde přitom o jedinou novinku, kterou Microsoft v souvislosti s Applem v poslední době řeší. Jak jsme vás nedávno informovali, Microsoft požádal Apple také o možnost synchronizace schránky mezi iPhonem a počítači s Windows. Apple už tento požadavek začal řešit v rámci evropských pravidel pro interoperabilitu, přičemž dokončení projektu se očekává až v roce 2027. Přihlášení přes Apple účet je oproti tomu podstatně jednodušší změnou a už brzy by se mělo dostat k běžným uživatelům. Pokud tedy používáte Edge a zároveň Apple účet, Microsoft vám brzy nabídne možnost propojit si s ním také profil v jeho prohlížeči.