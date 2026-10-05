Chcete něco zajímavějšího jak Apple Watch? Zkuste Hamilton Call of Duty: Modern Warfare 4

Nejdřív to byly Hamilton Khaki Field Auto Call of Duty, které vznikly ve spolupráci s herním hitem Call of Duty: Black Ops 7. A protože to byla spolupráce úspěšná, je tu pokračování v podobě propojení s Call of Duty: Modern Warfare 4.
I tentokrát jde o speciální edici, tentokrát modelu Khaki Field Mechanical s označením H69469930. Svou inspiraci čerpá z britských vojenských polních hodinek světa Call of Duty: Modern Warfare 4, které na svém zápěstí nosí kapitán Price.
Číselník s odkazem
Černý ciferník nijak nekřičí do světa, skrývá ale jeden unikátní odkaz. Tím je číslice 4, která má odlišnou typografii a jasně odkazuje k samotné hře. Texturovaný povrch ciferníku pak podtrhuje fakt, že jde o polní hodinky, které jsou připravené na náročné podmínky. Celkový unikátní vzhled doplňuje i černěné 38mm ocelové pouzdro.
Fotogalerie
Na hodinkách je samozřejmě důležitá čitelnost indexů. Ty jsou tu vyvedeny v úpravě Super-LumiNova, což ostatně platí i pro ručky. Dýnko Hamilton Khaki Field Mechanical H69469930 Call of Duty Modern Warfare 4 Special Edition pak zdobí gravírování zobrazující zvukové vlny Modern Warfare. Voděodolnost je 5 barů (50 m), což do polních podmínek rozhodně stačí.
Tato speciální edice také poskytuje exkluzivní kožené balení, které vychází z tradičních pouzder na doutníky. A ano, i to je další detail, který odkazuje na kapitána Price. Hodinky ocení nejen sběratelé, ale i hráči a ti, kterým se líbí propojení klasické hodinařiny s digitálním světem – to ale jinak než přes přemíru funkcí, svítící displej a nutnost dobíjení baterie.
Bližší detaily ještě známy nejsou. I když už známe podobu a to základní, hodinky se mají představit až 23. 10. 2026. Jejich cena bude 20 500 Kč a už teď je koupíte zde.