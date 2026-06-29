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Hamilton Khaki Field Call of Duty je švýcarská mechanika zrozená pro herní mise. Apple Watch strčí do kapsy

Tiskové zprávy
A. KosAdam Kos
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Propojení virtuálního světa a tradiční hodinařiny dostává nový rozměr. Švýcarská značka Hamilton představuje limitovanou edici Hamilton Khaki Field Auto Call of Duty, která vznikla ve spolupráci s herním hitem Call of Duty: Black Ops 7. Tento model dokazuje, že poctivá mechanika má své místo na displeji i na reálném zápěstí.

Hodinky vycházejí z bohaté armádní historie značky. Pouzdro z broušené oceli má univerzální průměr 38 mm, takže perfektně sedí a nepřekáží při hře ani v terénu. Matný černý číselník s výraznými číslicemi sází na stoprocentní čitelnost za jakýchkoliv podmínek díky silné luminiscenci Super-LumiNova. Autentický vojenský styl dotváří odolný textilní NATO řemínek. Uvnitř hodinek navíc bije špičkový automatický strojek Hamilton H-10, který nabízí:

  • Rezervu chodu 80 hodin: Hodinky vydrží běžet bez natažení celý víkend a ano, nemusíte je nijak nabíjet.
  • Vlásek setrvačky z materiálu Nivachron: Zajišťuje extrémní odolnost vůči magnetickému poli z elektroniky.
  • Odolnost: Safírové sklíčko a vodotěsnost 100 m zaručují, že hodinky zvládnou každé dobrodružství.

Tato edice je celosvětově limitována na 5 000 kusů a unikátní je i tím, že zadní dýnko tu zdobí oficiální logo Call of Duty. Hamilton Khaki Field Auto H70475930 Call of Duty Black Ops 7 stojí 24 200 Kč. Více hodinek značky Hamilton si můžete prohlédnout tady.

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256279 hamilton khaki field auto h70475930 256279_hamilton-khaki-field-auto-h70475930
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Proč zvolit Hamilton a ne Apple Watch?

Zatímco Apple Watch jsou skvělým digitálním asistentem, tyto mechanické Hamiltony nabízí hodnoty, které displej nahradit nedokáže:

  • Trvalá hodnota vs. elektroodpad: Apple Watch za pár let morálně zastarají a baterie ztratí kapacitu. Mechanické Hamiltony jsou investicí na celý život. I za dvacet let budou fungovat stejně precizně jako dnes.
  • Skutečný digitální detox: Místo neustálého přívalu notifikací a vibrací nabízí Hamilton luxus klidu a svobody od nabíječek. Pohání je pouze přirozený pohyb vaší ruky.
  • Exkluzivita: Chytré hodinky má dnes každý druhý. Limitovaná edice 5 000 kusů z vás dělá majitele jedinečného sběratelského kousku, který na ulici jen tak nepotkáte.
  • Hmatatelná realita: Tapeta na displeji Apple Watch je jen obrázek. S Hamiltony nosíte na zápěstí přesně ty samé fyzické hodinky, které má vaše postava přímo ve hře.

Pokud chcete další displej, samozřejmě si kupte Apple Watch. Pokud ale hledáte jedinečný styl s duší, historií a nekompromisní mechanickou odolností, Hamilton Call of Duty je jasná volba.

Hamilton Khaki Field Auto H70475930 Call of Duty Black Ops 7 koupíte zde

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