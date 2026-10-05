Apple hledá specialistu na „iCup“. S novým produktem ale tahle práce nemá nic společného

Chtěli byste pracovat pro Apple, ale vývoj počítačů, telefonů, chytrých hodinek nebo třeba software není vaše silná stránka? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Kalifornský gigant totiž nyní podle nově zveřejněné nabídky práce hledá do svých řad člověka na pozici iCup Supply Specialist, jehož úkolem nebude vývoj hardwaru ani softwaru, ale péče o kávovary pro zaměstnance. Káva se v Apple tedy bere evidentně opravdu vážně.
Nový zaměstnanec bude součástí interního týmu iCup a jeho hlavním úkolem bude zajistit, aby měli zaměstnanci Apple ve svých odpočinkových místnostech neustále přístup k čerstvě připravené kávě, což v praxi znamená starost až o 90 automatických kávovarů typu bean-to-cup rozmístěných po pobočkách Apple v oblasti Santa Clara Valley. Specialista bude podle pracovního inzerátu mezi jednotlivými místy přejíždět, doplňovat kávová zrna a další zásoby, čistit části přicházející do kontaktu s potravinami, řešit servisní požadavky a komunikovat se správci jednotlivých budov. Co se pak týče typu práce, jde o plný úvazek se 40 hodinami týdně.
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iCup není u Applu žádná novinka
Troufám si říci, že vzhledem k popisu práce je na ní možná nejzajímavější její název. Označení iCup totiž zní vzhledem k dlouholeté zálibě Apple v písmenu „i“ skoro jako parodie na názvy jeho produktů, společnost jej však skutečně používá už pěknou řádku let. Apple nicméně nabíral zaměstnance do svých iCup Services minimálně již v roce 2014, takže o nic nového rozhodně nejde.
Současná nabídka byla zveřejněna 28. září a týká se pozice v Santa Claře. A zatímco většina pracovních inzerátů Apple bývá zajímavá hlavně kvůli náznakům budoucích produktů či technologií, tentokrát nám dává spíš nečekaný pohled do zákulisí fungování jedné z největších technologických společností světa a také ukazuje, že když Apple tvrdí, že bere něco vážně, dokáže si pro to vytvořit vlastní tým. Pokud jste tedy kávovými nadšenci a zároveň vás láká život v USA, myslím si, že tato práce by mohla být přesně pro vás.