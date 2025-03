Dáte si kávu? Ptají se nyní zaměstnanci Apple Store zákazníků se šibalským úsměvem na rtech

Když navštívíte Apple Store ve kterém prodávají Vision Pro a budete se motat právě okolo místa, kde Apple prezentuje Vision Pro, za chvíli k vám přistoupí prodejce a zeptá se, zda si dáte kávu. Upřímně mě trošku zarazil a vzhledem k tomu ,že se mi to stalo na 5th Avenue, říkal jsme si, že je to možná novinka, kdy Apple rozšířil své Caffè Macs z Cupertina také do New Yorku. Než jsem stihl odpovědět, začala se prodejkyně smát a ukázala na přístroj, který byl postaven právě tam, kde se prezentuje Vision Pro.

Nutno uznat, že onen přístroj skutečně připomíná kávovar. Jedná se však o speciální přístroj, který jak jsem se později dozvěděl od zaměstnanců, vyvinul Apple ve spolupráci se společností Carl Zeiss pro měření zraku. Na základě měření vám poté přístroj vybere nejvhodnější čočky pro Vision Pro, které dodává jak jsme již mnohokrát informovali práve Zeiss. Pokud se vás tedy zeptají v Applu, zda si dáte kávu a budete kdekoli jinde než v Cupertinu, respektive přímo v Caffé Macs, pak se nenechte napálit.