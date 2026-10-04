Nevyhovuje vám vzhled aplikace Telefon na iPhone? Klasické rozložení můžete snadno vrátit

Aplikace Telefon na iPhonu nabízí dva způsoby zobrazení, mezi kterými si můžete vybrat podle toho, jak vám vyhovuje s hovory a kontakty pracovat. Sjednocené rozhraní soustředí oblíbené kontakty, historii posledních hovorů a další důležité prvky na jednu obrazovku. Pokud ale dáváte přednost tradičnímu uspořádání se samostatnými záložkami, můžete se k němu kdykoliv vrátit.
Rozdíl není pouze kosmetický. Ve sjednoceném zobrazení máte oblíbené kontakty v horní části obrazovky a nedávnou aktivitu přímo pod nimi, zatímco další části Telefonu jsou dostupné prostřednictvím spodní lišty a nabídky. Klasické zobrazení naproti tomu připomíná rozhraní, na které byli uživatelé iPhonů zvyklí řadu let, a jednotlivé části aplikace odděluje do samostatných záložek.
Na iPhonu otevřete aplikaci Telefon a v pravém horním rohu klepněte na ikonu se třemi čárkami. V nabídce, která se následně zobrazí, zvolte Klasické. Rozhraní se okamžitě změní a ve spodní části obrazovky získáte samostatné záložky pro historii hovorů, kontakty, číselník a hlasovou schránku.
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Pokud vám po nějaké době začne více vyhovovat modernější uspořádání, změna je stejně jednoduchá. Opět klepněte na ikonu se třemi čárkami a tentokrát zvolte Sjednocené. Není tedy problém oba způsoby chvíli vyzkoušet a následně zůstat u toho, ve kterém se vám pracuje rychleji.
iPhone si navíc vybrané rozložení pamatuje i po ukončení aplikace Telefon, takže jej není nutné nastavovat při každém spuštění. Jde o zdánlivou drobnost, která ale může používání jedné z nejzákladnějších aplikací v iOS citelně zpříjemnit – zvlášť pokud vám více vyhovuje léty zažité klasické rozložení.