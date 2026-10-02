Nechcete dát 400 dolarů za sběratelskou edici GTA 6? Figurku z ní si můžete vytisknout doma na 3D tiskárně

Když Rockstar Games před pár dny představil něco jako sběratelskou kolekci ke GTA 6, leckoho šokoval cenovkou nastavenou na 399,99 dolarů zejména proto, že v této ceně není zahrnuta samotná hra. Ať jsme ale fér, je třeba jedním dechem dodat, že sběratelka nabízí i opravdu hezké předměty spojené s GTA 6, přičemž jedním z nejvýraznějších kousků je bezesporu figurka růžového aligátora Macca the Gator, který se objevuje jako maskot televizního pořadu ze světa GTA 6. Pokud se tato figurka zalíbila i vám, ale nechce se vám kvůli ní pořizovat sběratelská edice, mám pro vás dobrou zprávu. Stačí totiž „nažhavit“ vaši 3D tiskárnu a vytisknout si ji doma.
Netrvalo totiž dlouho a někdo figurku Macca the Gator znovu vytvořil coby 3D model určený právě pro domácí tisk a musím říci, že, přičemž výsledkem je poměrně věrná napodobenina originálu z oficiální kolekce Rockstaru. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že kromě 3D tiskárny budete potřebovat filament a pokud chcete výsledek co nejvíce přiblížit originálu, nevyhnete se ani následnému barvení. Ve výsledku vás však vlastní Macca může vyjít na naprostý zlomek ceny oficiální kolekce.
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Růžový aligátor za 400 dolarů
Samotná figurka je přitom přesně tak bizarní, jak byste od GTA čekali. Macca the Gator je zářivě růžový aligátor oblečený do modré košile, který v jedné ruce drží joint a ve druhé skleničku s martini. GamesRadar dokonce spekuluje, že jeho záměrně kýčovitý vzhled může být klasickou rockstarovskou parodií na nejrůznější televizní maskoty. Ať už je ale Macca myšlený jakkoliv, evidentně si své fanoušky našel. Jinak by ostatně zřejmě nikdo nevěnoval čas tomu, aby jej převedl do podoby modelu pro 3D tisk.
Je však fér dodat, že za 400 dolarů samozřejmě nedostanete jen samotného aligátora. Grand Theft Auto 6: The Goodtime State – Vice City Collection obsahuje například sluneční brýle Oakley Frogskins, kšiltovku, tašku přes tělo, oboustrannou mapu, skleničku, samolepky, klíčenku ve tvaru žiletky nebo kovovou koktejlovou lžičku. Právě poslední jmenovaný předmět mimochodem odkazuje na podobnou propagační lžičku vytvořenou před lety pro GTA IV: The Ballad of Gay Tony, ze které se dnes stala poměrně drahá sběratelská záležitost. Co však v balení skutečně nenajdete, je GTA 6 samotné, které si musí zájemci koupit zvlášť.
Právě vysoká cena v kombinaci s absencí hry vyvolala po představení kolekce mezi fanoušky poměrně rozporuplné reakce. Někteří překupníci se ji dokonce začali okamžitě pokoušet nabízet za částky kolem 800 až 1500 dolarů, a to v době, kdy byla stále normálně dostupná přímo u Rockstaru. Nakonec se však zásoby skutečně vyprodaly, což dává podobným fanouškovským alternativám ještě o něco větší smysl.
Pokud tedy patříte mezi fanoušky GTA 6 a z celé kolekce vám padl do oka právě šílený růžový aligátor, nemusíte nutně lovit originál u překupníků. S 3D tiskárnou, trochou filamentu a šikovnýma rukama si totiž můžete Macca the Gator vyrobit sami. Originální sběratelský kousek to samozřejmě nebude, na poličce ale může vypadat prakticky stejně šíleně. Já se do tisku určitě přes víkend pustím a doufám, že z něj vzejde něco, co mi bude na pracovním stole dělat alespoň chvíli radost.