Office 2021 končí podpora. Office 2024 teď pořídíte za pár eur

Komerční sdělení: Odpočítávání začalo. Microsoft 13. října 2026 oficiálně ukončí podporu Office 2021. Po tomto datu již tento kancelářský balík nebude dostávat bezpečnostní aktualizace, opravy chyb ani technickou podporu. Office 2021 sice bude fungovat i nadále, uživatelé však přijdou o budoucí bezpečnostní aktualizace a vylepšení stability. Pokud Office používáte k práci, studiu nebo běžným každodenním úkolům, právě nyní tak může být vhodná doba na přechod na novější verzi. V rámci akce Godeal24 Software Big Sale je Office 2024 Pro k dispozici za výrazně nižší cenu, díky čemuž je přechod na nejnovější verzi podstatně dostupnější. Ať už chcete upgradovat jeden počítač, nebo několik zařízení, aktuální akce nabízí cenově zajímavou možnost, jak získat nejnovější kancelářský balík Office. Bez předplatného a bez opakovaných plateb.
Licence Office 2024 Pro pro 1 PC je nyní k dispozici za pouhých 22,99 €, zatímco balíček pro 5 PC vychází jen na 19,99 € za jeden počítač (celkem 99,95 €). Za jednorázovou platbu získají uživatelé trvalý přístup k Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku a dalším aplikacím Office. Office 2024 navíc přináší několik užitečných vylepšení. Excel nabízí zdokonalenou práci s dynamickými poli a nové funkce pro analýzu dat, Word vylepšuje nástroje pro obnovení dokumentů a PowerPoint přidává podporu funkce Cameo, která umožňuje integrovat živý obraz z kamery přímo do prezentací. Vzhledem k tomu, že podpora Office 2021 letos v říjnu končí, představuje přechod na Office 2024 Pro jednoduchou možnost, jak i v dalších letech využívat nejnovější nástroje a funkce kancelářského balíku Office.
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- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 22,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PC – 62,97 € (pouze 20,99 €/PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PC – 99,95 € (pouze 19,99 €/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 26,99 €
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75 €
- Office 2024 Home pro PC/Mac – 119,99 €
- Office 2021 Home and Business pro Mac – 89 €
- Office 2021 Home and Business pro PC/Mac – 83,99 €
- Office 365 Pro Plus Account – 5 zařízení – 1 rok – 35,99 €
Potřebujete pokročilé funkce, které nabízí Windows 11 Pro? Doživotní licence je nyní k dispozici za pouhých 12,25 € (běžně 199 €) a zpřístupní vám BitLocker, Hyper-V, Windows Sandbox a další nástroje verze Pro bez nutnosti platit opakované předplatné. Právě tyto funkce dělají z licence zajímavou volbu zejména pro vývojáře, IT profesionály a firemní uživatele, kteří potřebují virtualizaci, šifrování nebo nástroje pro správu firemní identity. Svému počítači tak můžete dopřát komplexní upgrade.
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- Windows 11 Professional Key – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 klíče – 24,25 € (pouze 12,13 €/klíč)
- Windows 11 Professional – 3 klíče – 35,25 € (pouze 11,75 €/klíč)
- Windows 11 Professional – 5 klíčů – 53,25 € (pouze 10,65 €/klíč)
- Windows 11 Home Key – 12,15 €
- Windows 10 Professional Key – 8,25 €
- Windows 10 Home Key – 8,15 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
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- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,95 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,85 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – balíček – 36,29 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – balíček – 36,19 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – balíček – 32,55 €
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