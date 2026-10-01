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Office 2021 končí podpora. Office 2024 teď pořídíte za pár eur

Tiskové zprávy
J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Odpočítávání začalo. Microsoft 13. října 2026 oficiálně ukončí podporu Office 2021. Po tomto datu již tento kancelářský balík nebude dostávat bezpečnostní aktualizace, opravy chyb ani technickou podporu. Office 2021 sice bude fungovat i nadále, uživatelé však přijdou o budoucí bezpečnostní aktualizace a vylepšení stability. Pokud Office používáte k práci, studiu nebo běžným každodenním úkolům, právě nyní tak může být vhodná doba na přechod na novější verzi. V rámci akce Godeal24 Software Big Sale je Office 2024 Pro k dispozici za výrazně nižší cenu, díky čemuž je přechod na nejnovější verzi podstatně dostupnější. Ať už chcete upgradovat jeden počítač, nebo několik zařízení, aktuální akce nabízí cenově zajímavou možnost, jak získat nejnovější kancelářský balík Office. Bez předplatného a bez opakovaných plateb.

Licence Office 2024 Pro pro 1 PC je nyní k dispozici za pouhých 22,99 €, zatímco balíček pro 5 PC vychází jen na 19,99 € za jeden počítač (celkem 99,95 €). Za jednorázovou platbu získají uživatelé trvalý přístup k Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku a dalším aplikacím Office. Office 2024 navíc přináší několik užitečných vylepšení. Excel nabízí zdokonalenou práci s dynamickými poli a nové funkce pro analýzu dat, Word vylepšuje nástroje pro obnovení dokumentů a PowerPoint přidává podporu funkce Cameo, která umožňuje integrovat živý obraz z kamery přímo do prezentací. Vzhledem k tomu, že podpora Office 2021 letos v říjnu končí, představuje přechod na Office 2024 Pro jednoduchou možnost, jak i v dalších letech využívat nejnovější nástroje a funkce kancelářského balíku Office.

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