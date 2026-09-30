Bose po 11 letech opět představilo drátová sluchátka, vypadají skvěle!

Poslední drátová sluchátka vyrobila společnost Bose před 11 lety, od té doby se specializovala už jen na sluchátka s bezdrátovým připojením. Nyní však představila zbrusu nový model, který opět nabízí kabelové připojení k vašemu telefonu, počítači nebo přehrávači. Nová sluchátka nesou název Bose Noise Cancelling Wired Earbud a nabízí kromě USB-C připojení také technologii aktivního potlačení hluku Bose QuitControl s režimem Awer Mode a podporou bezztrátového zvuku. To vše bez nutnosti nabíjení. Cena za sluchátka je 99$ a jak se zdá z prvních ohlasů na sociálních sítích, bude se jednat o hit. Drátová sluchátka totiž mladší generace opět vyhledávají, a to často z důvodu lepšího zvuku a možnosti poslechu bez nutnosti nabíjení. Výhodou je také téměř nulová latence a potenciálně lepší kvalita zvuku. Právě to jsou důvody, proč se k drátovým sluchátkům vrací čím dál větší množství posluchačů.
Sluchátka připojíte jednoduše do USB-C například ve vašem iPhone a můžete poslouchat cokoli, co přehráváte. Napájení je zajištěno přímo z iPhone a sluchátka nemají žádnou baterii. To jen pro vysvětlenou těm, co se narodili do doby AirPods. Sluchátka navíc mají ovládací prvky přímo na kabelu, takže můžete měnit hlasitos, přehrávání, režimy a další možnosti přímo tímto ovladačem. Bose Noise Cancelling Wired Earbud mají na každém sluchátku dva mikrofony, které sledují okolní hluk a ten potom potlačují. Přičemž máte na výběr trojici režim§ poslechu. Režim Quit se zaměřuje na maximální potlačení veškerého okolního hluku. Režim Aware propouští zvuky jako je mluvené slovo a podobně. Režim ANC off pak zcela deaktivuje aktivní potlačení hluku. Sluchátka využívají technologii DSP SoundDesign s podporou standardu USB Audio Class 2, což umožňuje bezztrátové přehrávání hudby. Jejich výstup je nastaven na 24 bitů a 48 kHz. V balení najdete textilní pouzdro a tři sady výměnných gumových náušníků, abyste si sluchátka přizpůsobili podle svých uší.
„Napájení je zajištěno přímo z iPhone a sluchátka nemají žádnou baterii. To jen pro vysvětlenou těm, co se narodili do doby AirPods.“ Tak to mě hodně pobavilo, a zároveň mě to upozornilo na můj věk.