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Bose po 11 letech opět představilo drátová sluchátka, vypadají skvěle!

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R. ZavřelRoman Zavřel
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Poslední drátová sluchátka vyrobila společnost Bose před 11 lety, od té doby se specializovala už jen na sluchátka s bezdrátovým připojením. Nyní však představila zbrusu nový model, který opět nabízí kabelové připojení k vašemu telefonu, počítači nebo přehrávači. Nová sluchátka nesou název Bose Noise Cancelling Wired Earbud a nabízí kromě USB-C připojení také technologii aktivního potlačení hluku Bose QuitControl s režimem Awer Mode a podporou bezztrátového zvuku. To vše bez nutnosti nabíjení. Cena za sluchátka je 99$ a jak se zdá z prvních ohlasů na sociálních sítích, bude se jednat o hit. Drátová sluchátka totiž mladší generace opět vyhledávají, a to často z důvodu lepšího zvuku a možnosti poslechu bez nutnosti nabíjení. Výhodou je také téměř nulová latence a potenciálně lepší kvalita zvuku. Právě to jsou důvody, proč se k drátovým sluchátkům vrací čím dál větší množství posluchačů.

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Sluchátka připojíte jednoduše do USB-C například ve vašem iPhone a můžete poslouchat cokoli, co přehráváte. Napájení je zajištěno přímo z iPhone a sluchátka nemají žádnou baterii. To jen pro vysvětlenou těm, co se narodili do doby AirPods. Sluchátka navíc mají ovládací prvky přímo na kabelu, takže můžete měnit hlasitos, přehrávání, režimy a další možnosti přímo tímto ovladačem. Bose Noise Cancelling Wired Earbud mají na každém sluchátku dva mikrofony, které sledují okolní hluk a ten potom potlačují. Přičemž máte na výběr trojici režim§ poslechu. Režim Quit se zaměřuje na maximální potlačení veškerého okolního hluku. Režim Aware propouští zvuky jako je mluvené slovo a podobně. Režim ANC off pak zcela deaktivuje aktivní potlačení hluku. Sluchátka využívají technologii DSP SoundDesign s podporou standardu USB Audio Class 2, což umožňuje bezztrátové přehrávání hudby. Jejich výstup je nastaven na 24 bitů a 48 kHz. V balení najdete textilní pouzdro a tři sady výměnných gumových náušníků, abyste si sluchátka přizpůsobili podle svých uší.

Bose Noise Cancelling Wired Earbuds White Smoke 11 Bose-Noise-Cancelling-Wired-Earbuds_White-Smoke_11
Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Dewdrop Mint 06 Bose-Noise-Cancelling-Wired-Earbuds_Dewdrop-Mint_06
Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Dewdrop Mint 07 Bose-Noise-Cancelling-Wired-Earbuds_Dewdrop-Mint_07
Bose Noise Cancelling Wired Earbuds Black 13 Bose-Noise-Cancelling-Wired-Earbuds_Black_13
FY27 NCWE27 CaseClosed PDP EcomGal10 Silo D 1500x1120 FY27_NCWE27_CaseClosed_PDP_EcomGal10_Silo_D_1500x1120
FY27 NCWELE27 DewMint PDP EcomGal9 Silo D 1500x1120 FY27_NCWELE27-DewMint_PDP_EcomGal9_Silo_D_1500x1120
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FY27 NCWELE27 DewMint PDP EcomGal4 Silo D 1500x1120 FY27_NCWELE27-DewMint_PDP_EcomGal4_Silo_D_1500x1120
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FY27 NCWELE27 DewMint PDP EcomGal1 Silo D 1500x1120 FY27_NCWELE27-DewMint_PDP_EcomGal1_Silo_D_1500x1120
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