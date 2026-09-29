Bill Gates: AI může způsobit smrt miliardy lidí na celé planetě!

Bill Gates vyzval vládu USA a orgány dohlížející na dodržování zákonů, aby regulovali vývoj AI. Gates uvedl, že pokud zůstane technologie AI bez dozoru, může způsobit miliardu mrtvých po celé planete. Kromě toho Gates také dodal, že samoregulace není účinná a musí nastoupit zákony a nařízení. V rozhovoru pro NBC pak Gates doslova uvedl: „Je nutné, aby se do diskuse o podobě bezpečnostních opatření a dohledu zapojili politici i orgány, které vymáhají právo. Musí to být povinné.“ Gates pak také dodal, že to pro odvětví AI bude znamenat určitou režii, nikoli zásadní zpomalení. V dalším rozhovoru pak Bill Gates uvedl, že AI v nesprávných rukou by mohla rozpoutat události, které způsobí miliardu mrtvých. „Nikdy neexistovala tak mocná zbraň, jakou představuje kombinace lidí se zlými úmysly a nejmodernějších nástrojů AI,“ dodal Bill Gates.
Zakladatel Microsoftu se pak vyjádřil také k myšlence takzvaného nouzového vypínače, který například nyní představila společnost Nvidia v rámci jejího Open Agent Safety Platform. Takové vypínače jsou podle Gatese dobré řešení, ovšem nejsou všemocné a pokud by se AI stala příliš inteligentní, pak by již bylo pozdě na to, aby ji vypínače dokázaly zastavit. Zajímavé je, že zatím co se k Billu Gatesovi připojili lidé jako je Sam Altman a Elon Musk, kteří se sami na vývoji těch nejpokročilejších LLM modelů na světě podílejí, tak někteří kritici obviňují Microsoft z toho, že šíří dystopické obavy spojené s AI a to z toho důvodu, že jim v rámci AI ujíždí vlak. Na celý rozhovor se můžete podívat ve videu níže.