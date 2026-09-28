V Připomínkách na iPhone nemusíte stejné seznamy vytvářet pořád dokola. Stačí si z nich udělat šablonu

Pokud v Připomínkách často vytváříte velmi podobné seznamy, není nutné pokaždé začínat od nuly. Apple do aplikace přidal možnost uložit hotový seznam jako šablonu a později z něj během několika vteřin vytvořit nový. Hodí se to hlavně u úkolů, které mají stále stejnou nebo velmi podobnou strukturu.
Výhoda šablon spočívá především v tom, že zachovají připravené položky a základní uspořádání seznamu. Když pak potřebujete stejný postup použít znovu, vytvoříte novou kopii a případně jen upravíte to, co je tentokrát jinak. Původní šablona přitom zůstane beze změny a můžete ji používat opakovaně.
Jak uložit seznam jako šablonu
Nejprve si v aplikaci Připomínky připravte seznam tak, jak jej chcete používat i v budoucnu. Jakmile je hotový, otevřete jej a klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu. V nabídce zvolte možnost Uložit jako šablonu, šablonu pojmenujte a potvrďte její vytvoření.
Od této chvíle už nemusíte jednotlivé položky znovu vypisovat. Při zakládání dalšího seznamu stačí otevřít přehled šablon, vybrat požadovanou variantu a nechat Připomínky vytvořit nový seznam podle uloženého vzoru.
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Šablona a běžný seznam nejsou totéž
Praktické je, že použitím šablony nevytváříte propojenou kopii původního seznamu. Nově vytvořený seznam lze libovolně měnit, doplňovat nebo mazat, aniž byste tím ovlivnili samotnou šablonu.
Dává proto smysl uložit si do šablony pouze ty položky, které se skutečně opakují, a konkrétní detaily doplňovat až do nově vytvořeného seznamu. Šablona tak zůstane univerzální a nebude potřeba ji pokaždé upravovat.
Funkce je nenápadná, ale pokud Připomínky používáte pravidelně, dokáže odstranit poměrně dost zbytečného přepisování. Místo opakovaného sestavování stejné struktury si jednou připravíte základ a pak už jej jen znovu použijete. Připomínky se tak z obyčejného seznamu úkolů mohou stát podstatně praktičtějším nástrojem pro činnosti, ke kterým se pravidelně vracíte.
skoda ze to takhle jednoduse nejde i na Macu, tam je to celkem pres ucho … bohuzel