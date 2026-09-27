Mizí vám mobilní data přes hotspot? iPhone konečně ukáže, které zařízení je spotřebovalo

Osobní hotspot na iPhonu dokáže v mnoha situacích zachránit práci na MacBooku, připojit iPad během cestování nebo poskytnout internet někomu z rodiny. Má ale jednu nepříjemnou vlastnost: pokud nemáte neomezený tarif, několik hodin používání notebooku může ukrojit z datového balíčku překvapivě velkou část. Apple proto výrazně zjednodušil kontrolu toho, kam data přes hotspot skutečně mizí.
Od iOS 26.4 už není potřeba informace hledat hluboko v nastavení mobilních dat. Přehled spotřeby jednotlivých zařízení Apple přesunul přímo do nabídky Osobní hotspot, kde dává podstatně větší smysl.
Jak zjistit spotřebu dat přes hotspot
Na iPhonu otevřete Nastavení → Osobní hotspot. Pod volbou Maximalizovat kompatibilitu klepněte na Využití dat. Zobrazí se přehled zařízení, která hotspot využívala, společně s množstvím přenesených dat. K dispozici je také celková spotřeba všech připojených zařízení.
To se hodí například ve chvíli, kdy během několika dnů zmizí několik gigabajtů dat a není jasné proč. Snadno tak zjistíte, zda byla příčinou práce na MacBooku, iPad nebo jiné zařízení připojené k telefonu.
Je však dobré znát jedno omezení. Zařízení Applu se systémem iOS 26.4 nebo macOS 26.4 a novějším se mohou v přehledu zobrazovat jednotlivě pod svými názvy. Androidy, počítače s Windows a zařízení se staršími verzemi systémů Apple se naopak mohou seskupit pod obecnou položku Ostatní zařízení. U nich tedy nemusí být možné přesně určit, který konkrétní přístroj data spotřeboval.
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Položku nevidíte? Hotspot jste možná dlouho nepoužili
Volba Využití dat se nemusí zobrazovat neustále. Apple ji zpřístupní především tehdy, pokud byl Osobní hotspot v poslední době skutečně používán. Jestli tedy nabídku otevřete na telefonu, přes který jste internet dlouho nesdíleli, nemusíte ji vůbec najít.
Statistiky lze také vynulovat a začít sledovat spotřebu od začátku. Stačí otevřít Nastavení → Mobilní data, sjet úplně dolů a resetovat statistiky mobilních dat. Tím se zároveň smažou i údaje o spotřebě Osobního hotspotu.
Novinka je drobná, ale praktická zejména na cestách nebo u tarifů s omezeným objemem dat. Místo odhadování, kam zmizelo několik gigabajtů, tak lze během pár sekund zjistit, které zařízení se o ně postaralo.
Tak jestli má někdo na Iphone a nemá na neomezený tarif, tak je to trochu smutné 🥴
Hodi se to treba na EU Roaming, ja jsem v zahranici docela casto a pak je dobry mit orientacne predstavu co kolik zere