Dlouhé poznámky na iPhone nemusí být nepřehledné. Důležité pasáže můžete barevně zvýraznit

Poznámky na iPhonu už dávno nejsou jen místem pro rychlý nákupní seznam nebo pár vět, které nechcete zapomenout. Bez problémů v nich lze vést zápisy ze schůzek, ukládat podklady k práci nebo studiu a vytvářet poměrně rozsáhlé dokumenty. Čím delší ale poznámka je, tím obtížněji se v ní později hledá jedna konkrétní informace. Právě tady se hodí barevné zvýraznění textu.
Apple tuto možnost přidal už v iOS 18 a princip je podobný klasickému zvýrazňovači na papíře. Vybranému textu přidáte barevné pozadí, takže důležitá věta nebo klíčové slovo okamžitě vystoupí ze zbytku zápisu.
Barvy nemusí sloužit jen na ozdobu
Největší smysl má zvýrazňování ve chvíli, kdy si pro barvy vytvoříte jednoduchý systém. Jednou barvou mohou být označené úkoly, jinou důležité informace a další třeba věci, ke kterým se potřebujete později vrátit.
U dlouhého zápisu ze schůzky tak nemusíte při druhém čtení znovu procházet každý odstavec. Stejně dobře se funkce hodí pro studijní materiály, osnovy článků, seznamy nápadů nebo poznámky z rešerší. Není přitom potřeba zvýrazňovat polovinu textu – několik dobře vybraných míst obvykle poslouží lépe než poznámka hrající všemi barvami.
Jak zvýraznit text v Poznámkách
Postup je otázkou několika klepnutí:
- Otevřete na iPhonu aplikaci Poznámky a vyberte požadovaný zápis.
- Podržte prst na textu a pomocí úchytů označte část, kterou chcete zvýraznit.
- Nad klávesnicí klepněte na tlačítko Aa.
- Vyberte nástroj pro barevné zvýraznění.
- Zvolte požadovanou barvu.
Změna se projeví okamžitě a zvýraznění zůstane součástí formátování poznámky. Stejným způsobem můžete označit další části textu a kombinovat více barev podle toho, jaký systém vám vyhovuje.
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Barevné zvýrazňování je drobnost, která na první pohled nemusí působit nijak zásadně. U delších zápisků ale dokáže výrazně urychlit orientaci. Spolu s nadpisy, seznamy, tabulkami, přílohami a dalšími možnostmi formátování navíc ukazuje, jak daleko se Poznámky posunuly od jednoduchého digitálního zápisníku k poměrně schopnému nástroji pro každodenní práci.