Podívejte se na záznam tiskové konference Apple, kde na dotazy ohledně Antennagate odpovídal Steve Jobs

Pokud používáte Apple opravdu dlouho, tedy minimálně od iPhone 4, tak si jistě vzpomenete na kauzu Antennagate. Ta vznikla tím, že Apple umístil antény na iPhone 4 tak nešťastně, že pokud jste byli v místě s nižším pokrytím signálem a telefon jste drželi určitým způsobem u ucha, vypadl vám signál. Nyní se na YouTube objevil záznam z konference na které se k situaci vyjadřoval sám Steve Jobs, který kvůli ni přerušil rodinnou dovolenou na Havaji a dorazil zpět do Cupertina, aby vše řešil. Je to rozhodně jedna z nejzajímavější tiskových konferencí, které kdy Apple svolal a pokud jste milovníci Apple a Steva Jobse, pak rozhodně následující video musíte vidět. Na konferenci Jobs oznámil, že problémy mají i další telefony, nejen iPhone 4 a že zákazníci, kteří si telefon koupili mají na výběr.
Buď telefon vrátí a dostanou za něj plnou částku zpět, nebo zdarma získají ochranný obal, takzvaný Bumper, který problémy kompenzuje. Je to konference, na které vznikla fotografie, jenž zná každý z nás, kde sedí vedle sebe Steve Jobs, Tim Cook a Bob Mansfield, jenž odpovídají novinářům na jejich dotazy. Až doposud však nebyl nikde zveřejněn její záznam.
Mimochodem při psaní tohoto článku jsme is uvědomil, jak dlouho vlastně jsem ponořen do světa Apple. O tom, jak získat Bumper na iPhone 4 zdarma, jsme psali návod před 16 lety. A samozřejmě jsme jej pak otestovali. Co si pamatuju, tak tento plastovo humový bumper skutečně dokázal problémy s Antennagate kompenzovat a to až do chvíle, kdy vydal 20 bajtový update, který ukončil problém zvaný Antennagate a opravil problémy se signálem. Apple tedy celá kauza stála na bumperech které rozdával zdarma neuvěřitelných 176 milionů dolarů.