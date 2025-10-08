Záhada iPhonů 4 po 15 letech vyřešena! Toto je příběh 20 bajtů kódu, které ukončily „Antennagate“

Rok 2010. Apple uvádí na trh první iPad a zároveň představuje iPhone 4 coby tehdejší naprostý designový skvost, který ale brzy zastínila aféra, na kterou si fanoušci Applu dodnes dobře pamatují. Takzvaná Antennagate. Uživatelé tehdy zjistili, že když telefon drží v ruce běžným způsobem, signál dramaticky klesá. Ikonické „čtyři až pět čárek“ se během vteřiny změnilo na dvě a problém byl na světě.
Steve Jobs tehdy reagoval legendární větou „držte ho jinak“, Apple nakonec musel nabízet zdarma silikonové bumpery a čelit hromadné žalobě. Jenže jak se teď ukazuje, skutečný problém vůbec nebyl v hardwaru, ale v pouhých 20 bajtech kódu.
Kde se stala chyba
Apple později přiznal, že chyba byla v algoritmu, který počítal zobrazení síly signálu. „Zjistili jsme, že náš výpočetní vzorec je zcela chybný. V mnoha případech ukazuje o dvě čárky víc, než by měl,“ stálo v tehdejším oficiálním vyjádření společnosti. Uživatelé tak často viděli čtyři nebo pět čárek signálu i tam, kde ve skutečnosti měli sotva dvě. Jakmile telefon uchopili do ruky, fyzicky se ztratil jen kousek signálu – ale vizuálně to vypadalo jako katastrofický propad.
Tajemství odhaleno po 15 letech
Až nyní, o patnáct let později, se podařilo zjistit, co přesně Apple tehdy v systému opravil. Softwarový inženýr Sam Henry Gold porovnal původní iOS 4.0 s verzí 4.0.1 a pustil se do analýzy souborů v jádře systému, konkrétně komponenty CommCenter, která má na starosti výpočet síly signálu.
Zjistil, že samotný výpočet byl správný. Problém byl v hodnotové tabulce, podle které systém převáděl sílu signálu na vizuální počet čárek. Apple měl tehdy nastavené hodnoty příliš „optimisticky“, takže i slabý signál často vyhodnotil jako silný. Jakmile uživatel telefon chytil do ruky a síla signálu o něco klesla, graf padl prudce dolů, konkrétně z pěti čárek rovnou na dvě.
V aktualizaci iOS 4.0.1 Apple tabulku zjemnil. Přechody mezi jednotlivými úrovněmi signálu se staly plynulejšími, a tak bylo sice těžší dosáhnout pěti čárek, ale na druhou stranu signál už nepadal tak dramaticky. A právě tato změna, která zabrala jen 20 bajtů kódu, vyřešila celou „Antennagate“.
Malý trik navíc
Gold navíc odhalil i jeden zajímavý psychologický detail. Apple tehdy zvětšil výšku jednotlivých čárek signálu, aby první dvě úrovně nevypadaly tak bídně. Slabý signál tak vizuálně působil o něco lépe – elegantní trik, který dokonale zapadá do přístupu Applu k detailům.
Antennagate se tak dnes dá brát spíš jako úsměvná kapitola z historie Applu. iPhone 4 se navzdory všemu stal jedním z nejikoničtějších modelů v historii značky, a možná právě díky této kauze Apple pochopil, že i drobná chyba v několika bajtech kódu může způsobit obrovskou bouři.