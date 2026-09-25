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iPhone 18 Pro, nebo Pro Max: Vyplatí se příplatek za větší displej a obří baterii?

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Rozhodování mezi iPhonem 18 Pro a jeho větším sourozencem je letos čistě o fyzických preferencích a výdrži. Z hlediska hrubého výkonu, schopností kamerového systému i kvality displeje jsou oba telefony naprosto identické. Menší model tentokrát netrpí žádnými hardwarovými ústupky a nabízí stejný teleobjektiv i procesor A20 Pro. Výběr se tak zužuje na několik zásadních ergonomických a praktických otázek.

Velikost a ergonomie: Jak padne do ruky a do kapsy

Při každodenním používání je fyzický rozdíl mezi oběma modely propastný. Menší iPhone 18 Pro s úhlopříčkou 6,3 palce a hmotností 199 gramů představuje ideální kompromis pro uživatele, kteří telefon nosí v těsných kapsách a potřebují jej bezpečně ovládat jednou rukou za chůze nebo v MHD.

Naopak iPhone 18 Pro Max s velkou 6,9palcovou obrazovkou a hmotností 227 gramů již pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci vyžaduje obouruční úchop. V kapse o sobě dává neustále vědět, může překážet při sezení, v menších taškách zabere podstatnou část místa a při delším telefonování se pronese.

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Výdrž baterie: Jednodenní jistota proti dvoudennímu maratonci

Nepraktické rozměry u modelu Max jsou vykoupeny obrovskou baterií. Menší model zvládne přehrávat video zhruba 27 hodin, verze Max se dostává až na 33 hodin. V praxi to znamená, že z modelu Pro Max se stává až dvoudenní společník, případně zařízení, které bez nutnosti hledat powerbanku zvládne od rána do večera natáčet 4K video, navigovat či sloužit jako Wi-Fi hotspot na cestách, byť ve velkém záleží na nastaveném jasu a apod.

Menší iPhone 18 Pro nabízí solidní celodenní výdrž, ale pokud patříte mezi náročné uživatele, kteří nepustí telefon z ruky, můžete ukazatel baterie vyčerpat už v pozdním odpoledni.

Displej a konzumace obsahu: Kdy dává 6,9 palce smysl

Druhým hlavním benefitem modelu Max je samotná pracovní plocha. Téměř sedmipalcový displej poskytuje nesrovnatelně lepší zážitek při úpravě fotografií, stříhání videa, sledování filmů nebo hraní náročných her. Díky širšímu zobrazení nabízí i prostornější softwarovou klávesnici, na které se texty píší s mnohem menším množstvím překlepů. Pro uživatele s horším zrakem také velký displej umožňuje nastavit větší písmo bez toho, aby se na obrazovku vešlo jen minimum textu.

iPhone 18 Pro Max 20 iPhone 18 Pro Max 20
iPhone 18 Pro Max 21 iPhone 18 Pro Max 21
iPhone 18 Pro Max 19 iPhone 18 Pro Max 19
iPhone 18 Pro Max 24 iPhone 18 Pro Max 24
iPhone 18 Pro Max 23 iPhone 18 Pro Max 23
iPhone 18 Pro Max 18 iPhone 18 Pro Max 18
iPhone 18 Pro Max 17 iPhone 18 Pro Max 17
iPhone 18 Pro Max 22 iPhone 18 Pro Max 22
iPhone 18 Pro Max 15 iPhone 18 Pro Max 15
iPhone 18 Pro Max 13 iPhone 18 Pro Max 13
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Cena a závěrečný verdikt: Který model vybrat?

Základní iPhone 18 Pro startuje na částce 34 990 Kč. Za model Pro Max zaplatíte od 37 990 Kč. Příplatek tří tisíc korun není zanedbatelný a měl by odrážet váš reálný styl používání. Pokud je pro vás telefon především praktickým komunikačním nástrojem na cesty, který vás nemá fyzicky omezovat v pohybu a vejde se do každé kapsy, ušetřete peníze a sáhněte po iPhonu 18 Pro. Pokud ale obrazovka telefonu hraje prim, trávíte na ní několik hodin denně konzumací obsahu a vyžadujete absolutní jistotu, že telefon přežije i ten nejnáročnější den, bude pro vás iPhone 18 Pro Max jasnou volbou.

iPhone 18 Pro na Alze lze objednat zde

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iPhone 18 Pro

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