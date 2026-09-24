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watchOS 27 na starších Apple Watch: Výdrž, rychlost a funkce, které opravdu dostanete

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Každoroční podzimní update watchOS vyvolává u majitelů staršího hardwaru otázky, zda se nezpomalí prostředí a nezmizí výdrž na jedno nabití? Abychom zjistili, jak si novinka vede na zařízení s několika lety provozu za sebou, nainstalovali jsme watchOS 27 na Apple Watch Series 8. Závěr je velmi prostý. Není třeba se přechodu vůbec bát, protože v praxi se téměř nic nezměnilo a watchOS 27 momentálně především čeká na spuštění funkcí Siri AI.

Testovací model a kondice baterie

Do testu jsme nasadili čtyřleté hodinky Apple Watch Series 8 ve velikosti 45 mm, které slouží jako primární zařízení od podzimu roku 2022. V nabídce Nastavení > Baterie ukazuje položka Kondice baterie maximální kapacitu 81 %. Jde tedy o typický kousek, jehož akumulátor už má nejlepší léta za sebou.

Apple Watch 8 LsA 20 Apple Watch 8 LsA 20
Apple Watch 8 LsA 21 Apple Watch 8 LsA 21
Apple Watch 8 LsA 22 Apple Watch 8 LsA 22
Apple Watch 8 LsA 23 Apple Watch 8 LsA 23
Apple Watch 8 LsA 24 Apple Watch 8 LsA 24
Apple Watch 8 LsA 25 Apple Watch 8 LsA 25
Apple Watch 8 LsA 26 Apple Watch 8 LsA 26
Apple Watch 8 LsA 27 Apple Watch 8 LsA 27
Apple Watch 8 LsA 28 Apple Watch 8 LsA 28
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Běžný den, cvičení a noční monitorování

Hodinky jsme sundali z magnetického puku v 7:00 ráno při 100 % nabití. Během celého dne zůstal aktivní Always-On displej i veškerá systémová měření tepu a hluku. Při běžné kancelářské agendě zahrnující desítky příchozích notifikací, vyřízení několika zpráv a občasnou kontrolu kalendáře klesala baterie zcela identickým tempem jako na watchOS 26. V 18:00 ukazoval indikátor 41 %, což je hodnota, na kterou jsem byl zvyklý i předchozí měsíce.

V aplikaci Cvičení nenajdete žádné zásadní překvapení ani v uživatelském rozhraní, ani ve spotřebě. Hodinový venkovní běh s aktivním GPS sledováním a kontinuálním snímáním srdeční frekvence si vzal přesně 16 % kapacity baterie. Prostředí tréninku reaguje svižně, přepínání jednotlivých obrazovek s metrikami je bez záseků a výdrž je naprosto stejná jako dříve. Podobně klidná situace panuje v noci. S aktivním režimem Soustředění na spánek zhasne displej a hodinky měří dech i teplotu zápěstí. Za 7,5 hodiny spánku ubylo 9 % baterie.

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Rychlost systému a dostupné funkce

Z hlediska svižnosti zůstává chod systému velmi jistý. Posouvání chytré sady widgetů, otevírání aplikací i systémová gesta zvládá čip S8 bez viditelného zaváhání. Co se týče funkční výbavy, dostanete nové ciferníky, přepracované náhledy v některých aplikacích i vylepšené zdravotní metriky. Zároveň je ale třeba počítat s tím, že to nejzajímavější ze systému (pokročilá asistence Siri AI) je v této úvodní verzi zatím hudbou budoucnosti a vyžaduje novější hardware. Pokud jste tedy s instalací váhali kvůli strachu ze zhoršené ergonomie, můžete bez obav aktualizovat.

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