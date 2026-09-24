Qualcomm pokračuje ve spolupráci s Apple

Apple se sice v posledních letech snaží zbavit závislosti na Qualcomm a stále více spoléhá na vlastní mobilní modemy, spolupráce obou společností ale rozhodně nekončí, ba právě naopak. Qualcomm totiž dnes oznámil prodloužení globální patentové licenční dohody s Apple, která začne platit 1. dubna 2027. Další podrobnosti ani délku nového kontraktu Qualcomm zatím nezveřejnil.
Na první pohled by se mohlo zdát, že prodloužení dohody znamená, že Apple bude nadále používat také modemy Qualcomm. Realita je ale prakticky 100% jiná. Patentová licence je totiž oddělená od dohody o dodávkách modemů, která se vztahuje na nové iPhone uváděné na trh do roku 2026. Přechod Apple na vlastní modemy tak může pokračovat přesně podle dosavadního plánu.
Qualcomm už z iPhone téměř zmizel
Ostatně letošní generace krásně ukazuje, jak daleko už Apple v tomto směru došel. iPhone 18 Pro používá nový modem Apple C2 po celém světě a stejný čip najdeme také v iPhone Duo. iPhone 18 Pro Max využívá C2 všude kromě Spojených států, kde Apple překvapivě zůstal u Qualcomm Snapdragon X80. Také nejnovější mobilní iPad Pro a iPad Air už používají vlastní modem Apple C1X. Qualcomm tedy postupně přichází o jednu pozici za druhou, prodloužení patentové dohody ale ukazuje, že úplné odstřižení obou společností je něco úplně jiného než pouhá výměna modemových čipů.
Pro běžného uživatele se tím každopádně v tuto chvíli nic nemění. Důležitější je spíš to, že dnešní oznámení neznamená návrat Apple k modemům Qualcomm ani konec vlastních čipů C2. Apple může dál pokračovat v jejich rozšiřování, zatímco Qualcomm mu bude na základě nové dohody licencovat své patentované technologie.