Microsoft ukončí podporu Office 2021. Přechod na novější verzi teď vyjde levněji

Komerční sdělení: Microsoft ukončí podporu Office 2021 dne 13. října 2026. Po tomto datu už tento balík nebude dostávat bezpečnostní záplaty, opravy chyb ani technickou podporu. Právě toto datum, nikoli jen podzimní období, je důvodem, proč začít plánovat upgrade už nyní — neaktualizovaný kancelářský balík ponechává každý dokument i e-mailovou schránku mimo servisní model Microsoftu. Office 2024 Pro, aktuální trvalá licence, přesune váš počítač na podporovanou platformu s delší perspektivou, aniž by kohokoli nutila přecházet na předplatné. Office 2024 je zároveň optimalizován pro Windows 11, doporučenou platformu pro nové sestavy. Podzimní výprodej Godeal24 nabízí doživotní licence až o 90 % levněji oproti maloobchodní ceně.
Přeskočte nekonečné platby za Microsoft 365: Office 2024 Pro Plus stojí jednorázově 22,99 €, bez každoročního obnovování. Přináší přepracované rozhraní Fluent Design, automatické obnovení relací ve Wordu, kamerový obraz Cameo v PowerPointu a 14 nových textových a maticových funkcí v Excelu, vše potvrzené v oficiálních poznámkách k vydání od Microsoftu. Získáte trvalý přístup k aplikacím Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Access na platformě, která dostává dlouhodobé bezpečnostní aktualizace.
Získejte kancelářské balíky za dostupné ceny!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 22,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 62,97 € (jen 20,99 €/PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 99,95 € (jen 19,99 €/PC)
- Office 2024 Home for PC/Mac – 119,99 €
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 19,89 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 89 €
- Office 2021 Home and Business for PC/Mac – 83,99 €
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75 €
- Office 365 Pro Plus Account – 5 Devices – 1 Year – 35,99 €
Doplňte svůj kancelářský software o Windows 11 Pro za pouhých 12,25 €. Windows 11 Pro přináší pokročilé bezpečnostní funkce, jako je šifrování BitLocker, hardwarově podporovanou ochranu, efektivní nástroje pro multitasking včetně Snap Layouts a přímou optimalizaci pro nejnovější aplikace Office. Poslední týden této neuvěřitelné akce! Pořiďte si licence právě teď.
Nejnovější Windows – bezkonkurenční cena!
- Win 11 Professional Key – 12,25 €
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24,25 € (jen 12,13 €/klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35,25 € (jen 11,75 €/klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53,25 € (jen 10,65 €/klíč)
- Win 11 Home Key – 12,15 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win Server 2025 Standard – 30,99 €
- Win Server 2025 Datacenter – 31,99 €
Vše, co potřebujete – doživotní Office + Windows! (Kód kupónu „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32,95 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32,85 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 29,29 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 29,09 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32,55 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32,25 €
Více klíčů pro celou skupinu – levně!
- Win 11 Pro – 50 keys – 400 € (jen 8 €/klíč)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750 € (jen 7,5 €/klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 389 € (jen 7,59 €/klíč)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699 € (jen 6,99 €/klíč)
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