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Microsoft ukončí podporu Office 2021. Přechod na novější verzi teď vyjde levněji

Tiskové zprávy
J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Microsoft ukončí podporu Office 2021 dne 13. října 2026. Po tomto datu už tento balík nebude dostávat bezpečnostní záplaty, opravy chyb ani technickou podporu. Právě toto datum, nikoli jen podzimní období, je důvodem, proč začít plánovat upgrade už nyní — neaktualizovaný kancelářský balík ponechává každý dokument i e-mailovou schránku mimo servisní model Microsoftu. Office 2024 Pro, aktuální trvalá licence, přesune váš počítač na podporovanou platformu s delší perspektivou, aniž by kohokoli nutila přecházet na předplatné. Office 2024 je zároveň optimalizován pro Windows 11, doporučenou platformu pro nové sestavy. Podzimní výprodej Godeal24 nabízí doživotní licence až o 90 % levněji oproti maloobchodní ceně.

Přeskočte nekonečné platby za Microsoft 365: Office 2024 Pro Plus stojí jednorázově 22,99 €, bez každoročního obnovování. Přináší přepracované rozhraní Fluent Design, automatické obnovení relací ve Wordu, kamerový obraz Cameo v PowerPointu a 14 nových textových a maticových funkcí v Excelu, vše potvrzené v oficiálních poznámkách k vydání od Microsoftu. Získáte trvalý přístup k aplikacím Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Access na platformě, která dostává dlouhodobé bezpečnostní aktualizace.

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Zdroj
Diskuze
Microsoft

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