USA odmítá jakoukoli regulaci AI, Česko před ní chce chránit děti

Americký prezident Donald Trump označil AI za Superinteligenci a uvedl, že ji USA nehodlají nijak omezovat. Konkrétně Trump uvedl: „USA zcela odmítají jakékoli pokusy o vytvoření globálního plánu pro kontrolu umělé inteligence. Budeme postupovat velmi opatrně. Budeme však superinteligenci (jak se podle Donalda Trumpa má v USA AI označovat) pouze podporovat. Budeme ji podporovat, ne omezovat.“ Prezident USA to uvedl při příležitostí jednání v New Yorku, které inicioval Emmanuel Macron, prezident Fancie. Jednání se zúčastnil také prezident ČR Petr Pavel, který uvedl, že se ČR připojí k deklaraci, která vznikne a bude usilovat. ochranu dětí přes AI. Prezident Pavel uvedl, že je potřeba brát velmi vážně varování představitelů technologických společností před vývojem AI, které se v posledních týdnech vymyká kontrole.
Koalice, která usiluje o kontrolu vývoje AI má aktuálně více než dvě desítky členů a jejím cílem je vytvořit bezpečné online prostředí pro děti. Chránit je máme před návykovostí, falešným obsahem a před AI generovanou pornografií. Podle Macrona není možné opakovat chybu, kterou způsobila nulová kontrola sociálních sítí a jenž se podepsala již na několika generacích. „Musíme zajistit, že všechno bude založené na ochraně práv dětí. Musíme pochopit, jak AI modely fungují. Nemůžeme dovolit, aby se AI dostala do rukou našich dětí, aniž bychom věděli, jestli je to bezpečné,“ uvedl v úterý Macron.
Jakože budeme teď všichni prokazovat věk? Ochrana před čím přesně? Jak se AI vymyká kontrole?
https://www.letemsvetemapplem.eu/2026/09/14/ai-platform/