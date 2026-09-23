Alza rozjela další Alza dny! Zlevnila přes 2 100 produktů

Komerční sdělení: Alza znovu rozjela svou oblíbenou akci Alza dny a tentokrát se ve velkém zaměřila především na elektroniku. Pokud tedy máte v plánu pořídit nový telefon, notebook, herní příslušenství, tablet nebo třeba monitor, následujících pár dní může být k nákupu ideální příležitostí. Akce totiž probíhá od 22. do 28. září a zahrnuje více než 2 100 produktů.
Hlavní roli hrají jako obvykle slevové kódy, které dokáží cenu vybraných produktů srazit o desítky procent. Třeba HyperX OMEN 15 s Intel Core Ultra 5 a GeForce RTX 5050 lze s kódem ALZADNY30 pořídit za 29 394 Kč, zatímco HP OmniBook X Flip AI se slevou 15 % vychází na 22 517 Kč. Ještě zajímavější sleva čeká na podložku HyperX Pulsefire Mat XL, u které kód ALZADNY40 snižuje cenu na 496 Kč.
Levnější jsou telefony, herní technika i příslušenství
Velmi zajímavě tentokrát vypadá i nabídka kolem mobilních zařízení. Samsung Galaxy S26 Ultra ve variantě 16 GB/1 TB lze například po zadání kódu ALZADNY20 získat za 35 992 Kč, Samsung Galaxy Buds4 Pro pak se stejnou 20% slevou vyjdou na 4 959 Kč. Pokud vás láká spíš virtuální realita, Meta Quest 3S se 128GB úložištěm je díky 10% kódu k dispozici za 9 441 Kč.
Slevy se ale rozhodně netočí jen kolem nejdražší elektroniky. Třeba Niceboy Polaris lze s kódem ALZADNY20 pořídit za 1 199 Kč, bezdrátovou herní myš XTRIKE ME GW-611 pak díky 30% kódu za 250 Kč a mechanickou klávesnici Rapture X-RAY s Outemu Red spínači za 792 Kč po uplatnění 20% slevy. Zajímavou volbou může být také 34″ ultrawide monitor AOC CU34G2XP se 180Hz obnovovací frekvencí, který po zadání kódu ALZADNY10 stojí 5 490 Kč.
Alza dny tentokrát pokrývají skutečně širokou škálu elektroniky a podle konkrétního produktu se slevové kódy pohybují od jednotek až po desítky procent. Akce však poběží jen do 28. září 2026, takže pokud máte některý z více než dvou tisíc zapojených produktů vyhlédnutý, na rozhodování máte už jen pár dní.