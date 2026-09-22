Měli jste v pondělí problémy s O2? Operátor se omlouvá a zákazníkům rozdává 200 Kč

Pokud jste stejně jako já během pondělí zaznamenali problémy se službami O2, máme pro vás dobrou zprávu. Operátor totiž nyní přichází s omluvou a především kompenzací, která rozhodně potěší. O2 nabídne konkrétně svým zákazníkům poukaz v hodnotě 200 Kč, který mohou využít na nákup zařízení a příslušenství.
O2 již dříve vysvětlilo, že příčinou problémů byla technická závada v části síťové infrastruktury, která vedla ke zhoršené dostupnosti některých služeb. Problémy se nicméně netýkaly všech zákazníků stejně a navíc se projevovaly různým způsobem, zejména pak problémy s dostupností internetového připojení, což v době, kdy pracuje spousta lidí na Home
O2 rozdá poukazy za 200 Kč
Možná i proto se nyní operátor rozhodl zákazníkům omluvit nejen slovně, ale také hmatatelně. Připravil pro ně totiž poukaz v hodnotě 200 Kč, který bude možné využít při nákupu zařízení nebo příslušenství v prodejnách O2 a v internetovém obchodě operátora. Poukaz bude dostupný v aplikaci Moje O2, kde si jej zákazníci budou moci aktivovat, přičemž O2 zároveň uvádí, že kompenzaci nabídne zákazníkům mobilních služeb, kterých se pondělní komplikace mohly dotknout. Pokud tedy O2 používáte, rozhodně se vyplatí v následujících dnech do aplikace podívat.
Samotný operátor ve své omluvě, kterou zveřejnil skrze tiskovou zprávu, zdůrazňuje, že si uvědomuje, jak zásadní jsou dnes mobilní služby pro každodenní život zákazníků, a pondělní situaci proto bere vážně. Současně pracuje na opatřeních, která mají riziko opakování podobného problému v budoucnu snížit. Výpadky se samozřejmě čas od času nevyhnou prakticky žádnému operátorovi. Je ale příjemné vidět, že O2 tentokrát nezůstalo jen u klasického „omlouváme se za komplikace“ a rozhodlo se zákazníkům nabídnout alespoň nějakou kompenzaci. Pokud tedy patříte mezi zákazníky O2, zkontrolujte si Moje O2 – 200 Kč na nějaké to příslušenství se může hodit.