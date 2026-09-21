Jak číst grafy a lépe plánovat vstupy do obchodů?

Komerční sdělení: Po základním úvodu do tradingu přichází na řadu praktická část. Druhý modul vzdělávacího cyklu XTB se v pěti navazujících videích zaměřuje na technickou analýzu a na to, jak se v cenových grafech lépe orientovat. Cílem není hledat jeden univerzální indikátor, který dokáže předpovědět budoucí vývoj trhu, ale naučit se pracovat s trendy, cenovými úrovněmi, pravděpodobností a řízením rizika.
V jednotlivých lekcích se obchodníci seznámí například s klouzavými průměry, supporty a rezistencemi, oscilátory, breakouty nebo top-down analýzou. Součástí je také práce s pojmy jako Risk Reward Ratio, win rate nebo velikost pozice.
Jak poznat trend pomocí klouzavých průměrů
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak z cenového grafu odfiltrovat část tržního šumu, jsou klouzavé průměry. Ty mohou pomoci rychleji rozpoznat, zda se trh nachází v rostoucím, nebo klesajícím trendu.
V kurzu se pracuje například s rozdílem mezi SMA a EMA. Jednoduchý klouzavý průměr SMA vyhlazuje cenový vývoj, zatímco EMA přikládá větší váhu novějším cenám a na změny trhu reaguje rychleji. Obchodníci se seznámí také s pojmy Golden Cross a Dead Cross, které označují překřížení krátkodobých a dlouhodobých klouzavých průměrů.
Zdroj: Vlastní tvorba, Porovnání klouzavých průměrů SMA a EMA s periodou 50 na páru EURUSD
Důležité je přitom vnímat klouzavé průměry především jako nástroj pro potvrzení směru trhu. Jde o zpožděné indikátory, takže samy o sobě nemusí být vhodným důvodem pro vstup do obchodu.
Support a rezistence nejsou jen čáry v grafu
Dalším důležitým tématem jsou supporty a rezistence. Jde o cenové oblasti, ve kterých se může měnit poměr mezi kupujícími a prodávajícími. V praxi přitom není nutné vnímat tyto úrovně jako jednu přesnou čáru. Často jde spíše o širší cenové zóny, které mohou být důležité například v okolí kulatých čísel. Zajímavým jevem je také změna charakteru cenové úrovně. Pokud například cena prorazí rezistenci a následně se k ní vrátí, může z původní rezistence vzniknout nový support. Právě návrat k proražené úrovni může obchodníkovi nabídnout zajímavější místo pro vstup než samotný okamžik proražení.
Zdroj: vlastní analýza, Breakout z pásma na trhu EURUSD a následné opětovné testování této úrovně, tentokrát již jako rezistence
Pozornost je proto věnována také falešným breakoutům. Cena může krátkodobě prorazit důležitou úroveň, ale následně se rychle vrátit zpět. Takový pohyb může obchodníky, kteří vstoupili příliš brzy, dostat do ztrátové pozice.
RSI, MACD a další indikátory
Technická analýza ale nestojí pouze na cenových úrovních. Další část kurzu se zaměřuje na oscilátory, mezi které patří například RSI, MACD nebo Stochastic. Ty mohou pomoci sledovat momentum trhu a hledat známky změny jeho dynamiky.
Důležitou součástí je práce s divergencemi. Například pokud cena vytvoří nové nižší minimum, zatímco RSI vytvoří minimum vyšší, může to naznačovat, že síla prodejního trendu slábne. Neznamená to automaticky, že se trh okamžitě otočí, může však jít o signál, kterému stojí za to věnovat pozornost. I zde platí, že žádný indikátor nefunguje samostatně za všech tržních podmínek. Oscilátory mohou být užitečnější například v bočním trhu, zatímco při silném trendu mohou dlouhou dobu zůstávat v překoupených nebo přeprodaných hodnotách.
Proč někdy počkat na pullback
Jedním z častých problémů začínajících traderů je snaha naskočit do trhu okamžitě po výrazném proražení určité úrovně. Druhá část modulu proto ukazuje rozdíl mezi breakoutem a následným pullbackem neboli retestem. Při pullbacku obchodník neotevírá pozici přímo v okamžiku proražení, ale čeká, zda se cena k dané úrovni vrátí. Pokud se například bývalá rezistence následně potvrdí jako support, může vzniknout prostor pro vstup s lépe definovaným rizikem.
S tím souvisí také top-down analýza. Obchodník postupuje od širšího pohledu k detailu. Na vyšším timeframe, například D1 nebo H4, si nejprve určí hlavní trend. Na H1 se může zaměřit na aktuální strukturu trhu a nižší timeframe, například M15, následně využít k přesnějšímu načasování vstupu.
K ziskovému tradingu není potřeba vyhrávat každý obchod
Poslední lekce modulu se věnuje matematice tradingu. Jedním z důležitých pojmů je Risk Reward Ratio neboli poměr potenciálního zisku k podstupovanému riziku. Právě kombinace RRR a úspěšnosti obchodů může výrazně ovlivnit dlouhodobý výsledek strategie.
Trader například nemusí mít úspěšnost 80 nebo 90 %, aby jeho strategie mohla být dlouhodobě zisková. Pokud dokáže na ziskových obchodech vydělat výrazně více, než kolik průměrně ztrácí na neúspěšných obchodech, může být v plusu i s nižším win rate. Stejně důležitá je správná velikost pozice. Pokud má například trader účet 1 000 eur a je ochoten v jednom obchodu riskovat 1 %, maximální plánovaná ztráta činí 10 eur. Velikost pozice se následně odvíjí také od vzdálenosti Stop Lossu.
Nemusí přitom jít o ruční výpočty. Platformy jako xStation 5 mají pro podobné situace zabudované nástroje, které umožňují nastavit riskovanou částku nebo procento kapitálu a další parametry obchodu. Trader tak nemusí všechny výpočty provádět ručně. Technická analýza tedy není o nalezení jediného indikátoru, který by dokázal spolehlivě předpovědět další pohyb trhu. Jde spíše o vytvoření systematického způsobu, jak vyhodnocovat situaci, plánovat vstupy a především kontrolovat podstupované riziko.
Chcete se naučit pracovat s technickou analýzou krok za krokem? Vstupte do druhého modulu tradingového cyklu XTB a projděte si jednotlivé lekce zaměřené na práci s grafy, indikátory, vstupy do obchodů a řízení rizika.
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