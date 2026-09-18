Dorazí vám nový iPhone 18 Pro už dnes? Hned po vybalení jej budete muset aktualizovat

Na dnešní den si Apple naplánoval start prodejů nedávno představených novinek v čele s iPhone 18 Pro (Max). Pokud mezi šťastlivce, kteří se telefonu dočkají již dnes patříte i vy, máme pro vás možná trochu nepříjemnou zprávou. Počítejte totiž s tím, že ještě před pořádným hraním si s novým iPhone vás čeká jedna věc navíc. Apple pro něj připravil aktualizaci dostupnou hned v první den prodeje.
Důvod je poměrně jednoduchý. iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max byly vyrobeny a zabaleny ještě před dokončením finální verze iOS 27, a proto se na nich nachází starší sestavení systému. Podle dostupných informací jsou nové telefony konkrétně dodávány s buildem 24A427 nebo 24A8428, zatímco veřejná verze iOS 27 vydaná tento týden nese označení 24A437. Při prvotním nastavování iPhone na vás tedy hned vyskočí aktualizace, která bude třeba pro jeho zprovoznění nainstalovat.
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iPhone navíc není jediná dnešní novinka, které se něco podobného týká. Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4 se totiž z výroby dodávají s watchOS 27 sestavení 24R359, zatímco aktuální veřejná verze má označení 24R364, takže i zde vás čeká aktualizace. Jiné tomu není ani u AirPods 5, pro které je k dispozici nový firmware 9A350. Zde nicméně platí, že se nainstaluje automaticky a funkčnost sluchátek jako taková tedy ovlivněna nebude.
Pokud vám tedy dnes dorazí některá z novinek Apple, vyhraďte si při prvním spuštění pár minut navíc. Uznávám, že je to sice docela otrava, nicméně zároveň se jedná o způsob, kterým Apple zajistí, že vám telefon přistane do ruky se 100% spolehlivým software.