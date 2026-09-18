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Apple začal prodávat iPhone 18 Pro, AirPods 5, Apple Watch Series 12 a Ultra 4

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Je pátek 18. září krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – je tu start prodejů nedávno představených iPhone 18 Pro, AirPods 5, Apple Watch Series 12 a Ultra 4. Pokud jste si tedy některou z těchto novinek v předešlých dnech objednali, s trochou štěstí vám ji dnes kurýři doručí, potažmo ji budete mít připravenou k odběru v obchodech.

iPhone 18 Pro 4 iPhone 18 Pro 4
iPhone 18 Pro 5 iPhone 18 Pro 5
iPhone 18 Pro 3 iPhone 18 Pro 3
Apple Watch Ultra 4 1 Apple Watch Ultra 4 1
Apple Watch Ultra 4 2 Apple Watch Ultra 4 2
Apple Watch Ultra 4 11 Apple Watch Ultra 4 11
Apple Watch Ultra 4 12 Apple Watch Ultra 4 12
Apple Watch Ultra 4 13 Apple Watch Ultra 4 13
Apple Watch Ultra 4 16 Apple Watch Ultra 4 16
Apple Watch Ultra 4 17 Apple Watch Ultra 4 17
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Nejvíce pozornosti na sebe dnes samozřejmě strhávají iPhone 18 Pro a 18 Pro Max, u kterých Apple poměrně zásadním způsobem vylepšil fotoaparát, výdrž baterie či chlazení. K tomu přidal ale třeba i menší Dynamic Island a samozřejmě novou paletu líbivých barevných variant, které dokáží zaujmout nejednoho uživatele. Co se pak týče Apple Watch 12 a Ultra 4, ty lákají zejména na přepracovaný zdravotní senzor schopný monitorovat srdeční tep takřka nepřetržitě. U AirPods 5 zase láká Apple na ANC u obou verzí a v případě dražšího modelu navíc na o hodinu lepší výdrž a přepracovanou „nožku“ s integrovaným systémem ovládání po vzoru AirPods Pro 3. Ve všech případech se tedy jedná o pěkné novinky, které nám už míří do redakce na testy a na které už se tak opravdu těšíme.

Apple Watch 12 na DATARTu lze zakoupit zde

AirPods 5 na DATARTu lze zakoupit zde

iPhone 18 Pro na Alze lze předobjednat zde

iPhone 18 Pro Max na Alze předobjednat zde

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Diskuze
Apple Watch Series 12

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