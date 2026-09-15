WhatsApp je na vás příliš rychlý? Tahle šílená aplikace doručuje zprávy rychlostí poštovního holuba

Máte rádi netradiční mobilní aplikace? Výborně, jednu takovou tu totiž pro vás máme. V době, kdy zpráva přes iMessage, WhatsApp nebo Messenger dorazí prakticky okamžitě na druhou stranu planety, se totiž vývojář Noah Iarrobino rozhodl vydat přesně opačným směrem. Vytvořil proto aplikaci Carrier Pidge, která dokáže obyčejnou textovou zprávu doručovat klidně několik hodin nebo dní. Simuluje totiž její přepravu poštovním holubem.
Princip je naprosto jednoduchý a zároveň geniálně absurdní. Aplikace pomocí GPS zjistí vzdálenost mezi odesílatelem a příjemcem a následně spočítá, jak dlouho by tuto trasu zvládl virtuální holub letící rychlostí 110 mil za hodinu, tedy zhruba 177 km/h. Pokud bydlí váš kamarád kousek od vás, zpráva dorazí rychle. Pokud je na druhém konci země nebo dokonce světa, můžete si pěkně počkat.
Váš holub může cestou dokonce zemřít
Aby toho nebylo málo, rychlost letu se může náhodně změnit přibližně o 25 % například kvůli počasí či jiným vnějším vlivům. Svého holuba lze nicméně během cesty sledovat na mapě v reálném čase společně s odhadovanou dobou příletu. Ani ta však není zárukou, že si příjemce vaši zprávu skutečně přečte. Vývojář totiž do aplikace přidal 0,2% pravděpodobnost, že holub cestu nedokončí. Může se ztratit, nechat se něčím rozptýlit nebo jednoduše zemřít a zpráva v takovém případě vůbec nedorazí. Posílat přes Carrier Pidge něco skutečně důležitého tedy asi úplně nedoporučuji.
Celou aplikaci přitom Iarrobino vytvořil zhruba během tří týdnů a sám připouští, že je v podstatě zbytečná a nemá žádné praktické využití. Právě v tom je ale podle mě její kouzlo. V době, kdy se všichni předhánějí v tom, jak komunikaci ještě více zrychlit, někdo vytvořil messenger, ve kterém můžete několik hodin sledovat holuba letícího s jedinou větou ke kamarádovi a ještě doufat, že cestou neumře. Na druhou stranu si ale říkám, jestli ve světě, kde se klade důraz na perfektní funkčnost všeho, není vlastně podobná legrácka přesně to, co je potřeba na odlehčení.
Na tohle nám naštěstí stačí Česká pošta a výsledek bude stejný, jen je vyšší pravděpodobnost nedoručení.
A snad s nižší úmrtností doručovatelů :)