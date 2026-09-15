Další důvod okamžitě nainstalovat iOS 27. Apple v něm opravil více než 100 bezpečnostních chyb

Apple vydal včera večer první veřejnou verzi iOS 27 a jak se nyní s odstupem několika hodin ukazuje, vedle všech viditelných novinek přináší nový systém také pořádnou nálož změn „pod kapotou“. Podle zveřejněné dokumentace totiž Apple v iOS 27 opravil více než 100 bezpečnostních zranitelností. Pokud jste tedy s instalací zatím váhali, právě bezpečnost může být poměrně dobrým důvodem aktualizaci neodkládat.
Mezi opravenými chybami naleznete hned několik problémů souvisejících s jádrem systému. Jedna ze zranitelností mohla například umožnit škodlivé aplikaci získat root přístup, další pak mohla umožnit vzdálené spuštění kódu prostřednictvím Bluetooth. Dobrou zprávou je sice to, že podle dostupných informací nebyla žádná z opravených chyb aktivně zneužívána, Apple však nyní zveřejnil jejich podrobnosti, takže ponechání zařízení bez aktualizace samozřejmě představuje zbytečné riziko.
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Aktualizovat můžete i bez iOS 27
Dobrou zprávou je, že pokud se vám na iOS 27 zatím přecházet nechce, Apple myslel i na vás. Vedle iOS 27 totiž vydal také iOS 26.7, který opravuje více než 80 bezpečnostních problémů. Celkem 75 oprav je přitom společných s iOS 27, takže z hlediska zabezpečení má smysl aktualizovat i v případě, že chcete ještě nějakou dobu zůstat na starší generaci systému.
Zajímavostí je také způsob, jakým se některé chyby podařilo objevit. Apple u tří oprav uvádí jako autora nálezu Claude od Anthropic, zatímco OpenAI Codex Security se objevuje mezi dalšími poděkováními. S postupným zdokonalováním AI modelů se tedy evidentně zvyšuje také množství zranitelností, které se pomocí nich daří odhalovat, takže se nebojím říci, že v tomto směru je využití umělé inteligence vskutku užitečné. A co vy, už máte nainstalováno?