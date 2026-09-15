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Craig Federighi promluvil o iPhonu Duo. Skládací novinka podle něj dokáže plně nahradit iPad mini

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Senior viceprezident Apple, Craig Federighi, se tento týden zúčastnil rozhovoru s populárním youtuberem Marquesem Brownleem (MKBHD). Hlavním tématem nebylo být nic jiného než čerstvě představený iPhone Duo. Federighi se v rozhovoru rozpovídal především o tom, jak se novinka prezentuje vedle iPadů a jakým způsobem inženýři přistoupili k úpravě iOS.

Hrozba pro iPad mini

Federighi přirovnal současnou situaci k dilematu vybrat si mezi iPadem a Macem. Zákazníci si podle něj nakonec vždy najdou „velmi přirozené vzorce“ chování a sami vycítí, kdy je lepší sáhnout po kterém zařízení. Stejný scénář podle něj nastane i u skládacího iPhonu v kombinaci s klasickými jablečnými tablety.

iPhone Duo 1 iPhone Duo 1
iPhone Duo underdisplay camera 3 iPhone Duo underdisplay camera 3
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iPhone Duo underdisplay camera 2 iPhone Duo underdisplay camera 2
iPhone Duo 6 iPhone Duo 6
iPhone Duo 8 iPhone Duo 8
iPhone Duo 10 iPhone Duo 10
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Zároveň však otevřeně přiznal, že nový formát může představovat přímou konkurenci pro jeden konkrétní produkt, který je iPad mini. „Když jsem zařízení v posledních měsících sám používal, zjistil jsem, že pokud začnu něco dělat na telefonu, pak se posadím a chci se do obsahu ponořit hlouběji nebo si něco přečíst, je naprosto úžasné telefon rozevřít. Často ho používám na výšku a prostě jen listuji obsahem. Je to fantastické,“ popsal své zkušenosti Federighi. Následně potvrdil, že lidem, kteří doteď spoléhali na iPad mini, může iPhone Duo tento prostor zcela vyplnit.

Žádné umělé natahování softwaru

Jakožto šéf softwarového vývoje neopomněl zdůraznit, jaké úsilí Apple věnoval optimalizaci systému iOS pro zcela nový formát. Rovněž si nezapomněl lehce rýpnout. „Myslím, že u mnoha jiných zařízení to fungovalo stylem: ‚Prostě ten software nějak roztáhneme nebo nacpeme staré prostředí do nového formátu.‘ Pro nás to ale znamenalo navrhnout naprosto vše od úplného základu,“ vysvětlil Federighi nekompromisní přístup Applu k uživatelskému zážitku na skládacích displejích. Že může být jablečná skládačka konkurencí pro iPad mini tušili tak nějak asi všichni. Jestli ale skutečně nějaký bude mít na prodeje iPadů mini dopad iPhone Duo ukáže až čas.

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Craig Federighi

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