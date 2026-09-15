Apple výrazně vylepšil iCloud+! Apple TV a Arcade k němu dává zdarma, má to ale háček

Apple se s vydáním iOS 27 poměrně překvapivě rozhodl výrazně zatraktivnit předplatné iCloud+. Ve více než stovce zemí a regionů totiž začal k této službě bez jakéhokoliv příplatku přidávat také Apple TV a Apple Arcade. A co je možná vůbec nejzajímavější, obě služby získají už předplatitelé nejlevnějšího tarifu iCloud+ s pouhými 50 GB úložiště. To přitom vychází v Evropě pouze na 0,99 eur měsíčně (v Česku pak na směšných 25 Kč). Uživatel tak za cenu základního cloudového úložiště získá přístup také ke streamovací službě Apple s jejími původními filmy a seriály a ke kompletní nabídce Apple Arcade.
V Česku máme smůlu
Novinka se začne v podporovaných zemích postupně aktivovat během září. V některých regionech navíc iCloud+ nabídne také nový Apple Music Select, který zpřístupní několik rádiových stanic bez reklam. Je tu však jeden zásadní háček. V České republice, na Slovensku ani v dalších zemích není novinka k dispozici. Apple totiž evidentně míří především na menší a cenově citlivější trhy, kvůli čemuž bude „novinka“ dostupná například v Indii, Singapuru, Turecku, na Ukrajině, v Srbsku, Saúdské Arábii nebo Spojených arabských emirátech. Chybí například také USA.
Apple tím zároveň výrazně rozšiřuje dostupnost své streamovací služby. Apple TV se díky této změně dostává do 59 dalších zemí, ve kterých dosud předplatné vůbec dostupné nebylo, a celkově tak bude fungovat ve 170 zemích.
V Česku však zatím zůstává vše při starém. Apple TV a Apple Arcade jsou zde nadále dostupné samostatně nebo prostřednictvím Apple One, který je kombinuje s iCloud+ a dalšími službami. Jestli Apple podobně výhodný iCloud+ časem rozšíří také k nám, zatím není jasné. Pokud by se tak ale stalo, pro řadu uživatelů by tím klasický Apple One rázem ztratil velkou část svého smyslu. Osobně si ale myslím, že se tak nestane, jelikož k tomu jednoduše není důvod.