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Skládací iPhone Duo jako první podporuje Apple Pencil. Rozumí si však jen s jedním modelem

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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iPhone Duo si připisuje jedno historické prvenství. Stane se totiž vůbec prvním jablečným telefonem s podporou Apple Pencil. Nadšení ovšem mírní pohled do technických specifikací, podle kterých je tato podpora poměrně striktně omezena. Zařízení si totiž bude rozumět výhradně s levnějším modelem Apple Pencil s USB-C portem. Pokud již vlastníte špičkový Apple Pencil Pro, nebude vám s iPhonem Duo fungovat.

Absence magnetů a ořezané funkce

Důvod, proč iPhone Duo nepodporuje verzi Pro, je čistě hardwarový. Telefon na svém těle nenabízí žádnou magnetickou plochu potřebnou pro bezdrátové nabíjení stylusu. Apple Pencil s USB-C se oproti tomu nabíjí klasicky přes kabel ukrytý pod posuvnou krytkou, což tento konstrukční problém řeší.

Uživatelé se však budou muset smířit se softwarovými ústupky. Cenově dostupnější varianta totiž nepodporuje citlivost na tlak, dvojité poklepání, haptickou odezvu, gesto stisknutí, rotaci pera ani vyhledávání přes síť Najít. Zachována zůstala pouze základní citlivost na náklon.

Apple iPhone Duo Folio navy blue 260909 Apple-iPhone-Duo-Folio-navy-blue-260909
Gaming on iPHone duo Gaming on iPHone duo
iPhone Duo back iPhone Duo fold
Netflix on iPhone duo Netflix on iPhone duo
Netflix on iPhone duo Netflix on iPhone duo
iPhone Duo logo by apple iPhone Duo text
iPhone Duo display orientation iPhone Duo display orientation
iPhone Duo using in normal mode iPhone Duo using in normal mode
iPhone DUo reading a book iPhone DUo reading
iPhone DUo dual display use iPhone DUO
iPhone duo open screen iPhone duo open screen
pre-order date of iphone duo pre-order date of iphone duo
Apple 2026 iPhone lineup Apple 2026 iPhone lineup
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Na stylus si uživatelé počkají

Velkou výhodou je, že pero bude fungovat na obou displejích telefonu. Tedy jak na vnějším, tak i na velkém vnitřním skládacím panelu. Zákazníci si však na tuto možnost budou muset chvíli počkat. Apple potvrdil, že ačkoliv předobjednávky telefonu startují 16. října a prodej vypukne 23. října, samotná podpora stylusu dorazí až formou softwarové aktualizace koncem letošního roku. iPhone Duo byl bez diskuze zlatým hřebem večera letošní keynote. Apple do segmentu skládacích telefonů vstoupil po mnohaletém čekání. A dle mnohých analytiků se do roka může stát na tomto poli číslem jedna. To se samozřejmě nelíbí současné jedničce v podobě Samsungu, který představení iPhone Duo sarkasticky komentoval.

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Diskuze
iPhone Duo

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