Skládací iPhone Duo jako první podporuje Apple Pencil. Rozumí si však jen s jedním modelem

iPhone Duo si připisuje jedno historické prvenství. Stane se totiž vůbec prvním jablečným telefonem s podporou Apple Pencil. Nadšení ovšem mírní pohled do technických specifikací, podle kterých je tato podpora poměrně striktně omezena. Zařízení si totiž bude rozumět výhradně s levnějším modelem Apple Pencil s USB-C portem. Pokud již vlastníte špičkový Apple Pencil Pro, nebude vám s iPhonem Duo fungovat.
Absence magnetů a ořezané funkce
Důvod, proč iPhone Duo nepodporuje verzi Pro, je čistě hardwarový. Telefon na svém těle nenabízí žádnou magnetickou plochu potřebnou pro bezdrátové nabíjení stylusu. Apple Pencil s USB-C se oproti tomu nabíjí klasicky přes kabel ukrytý pod posuvnou krytkou, což tento konstrukční problém řeší.
Uživatelé se však budou muset smířit se softwarovými ústupky. Cenově dostupnější varianta totiž nepodporuje citlivost na tlak, dvojité poklepání, haptickou odezvu, gesto stisknutí, rotaci pera ani vyhledávání přes síť Najít. Zachována zůstala pouze základní citlivost na náklon.
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Na stylus si uživatelé počkají
Velkou výhodou je, že pero bude fungovat na obou displejích telefonu. Tedy jak na vnějším, tak i na velkém vnitřním skládacím panelu. Zákazníci si však na tuto možnost budou muset chvíli počkat. Apple potvrdil, že ačkoliv předobjednávky telefonu startují 16. října a prodej vypukne 23. října, samotná podpora stylusu dorazí až formou softwarové aktualizace koncem letošního roku. iPhone Duo byl bez diskuze zlatým hřebem večera letošní keynote. Apple do segmentu skládacích telefonů vstoupil po mnohaletém čekání. A dle mnohých analytiků se do roka může stát na tomto poli číslem jedna. To se samozřejmě nelíbí současné jedničce v podobě Samsungu, který představení iPhone Duo sarkasticky komentoval.