Proč není ohyb v displeji iPhone Duo vidět tak moc jako u konkurence? Apple použil chytrý trik

Pokud jste sledovali v posledních měsících bedlivě úniky informací okolo příchodu prvního ohebného iPhone, který byl v té době znám jako iPhone Ultra a nikoliv Duo, jistě vám neunikly zprávy o tom, že jej chce Apple dostat na pulty obchodů coby první ohebný telefon bez viditelného ohybu v displeji na místě pantu po otevření. Jak už dnes víme, to se sice úplně nepovedlo, protože rýha v displeji viditelná je, byť podle všeho v menší míře než u konkurence. A jak se zdá, toho Apple zčásti docílil jednak velmi propracovanou technologií vrstveného displeje, ale taktéž trikem, který je vlastně docela triviální.
Crease comparison between iPhone Duo and Galaxy Z Fold8
Video from Reddit pic.twitter.com/acFfOatXMn
— Ahmed (@itz_ahmedx) September 10, 2026
Velký vliv na tom, že ohyb v místě pantu iPhone Duo není tak moc vidět jako u konkurence, je povrchová úprava displeje jako takového. Apple totiž nasadil na vnitřní obrazovku nanotexturu, kterou můžete znát třeba z displejů MacBooků či externích Apple displejů. Ta displej promění v mírně matný (určitě ne tak matný, jak jsme zvyklí z klasických matných obrazovek), čímž zásadním způsobem zlepší jeho čitelnost na slunci, pod umělým světlem a tak podobně díky podstatně nižší odrazivosti povrchu.
A právě zásadní snížení odrazivosti světla od displeje pomáhá nepřekvapivě skrýt ohyb v displeji, jelikož zjednodušeně řečeno rázem není tak moc zvýrazněný odlesky, jako tomu je u konkurence s lesklými displeji. Ano, minimální viditelnost ohybu je samozřejmě způsobena i výše zmíněnou speciální konstrukcí displeje, kdy po sobě jeho jednotlivé vrstvy kloužou a tím eliminují nejrůznější pnutí a tak podobně, ale právě nanovrstva může být ve výsledku to hlavní, co alespoň pohledově ohyb zamaskuje.
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Bez jakékoliv nadsázky se tedy jedná ze strany Apple o extrémně zajímavý a chytrý tah, který mu evidentně vyšel. Protože ne vždy je ve výsledku potřeba takříkajíc „objevit Ameriku“, když lze vše zčásti vyřešit právě lišácky podobným maskováním. Výsledek je totiž nakonec docela podobný a Apple díky němu získává další čas na vývoj budoucích displejů pro jeho ohebná zařízení, které už třeba skutečně ohyb zamaskují dokonale.