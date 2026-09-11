Jak začít s tradingem a postupně si vytvořit vlastní strategii

Komerční sdělení: Internet je plný návodů na trading a slibů o rychlém zbohatnutí. Skutečné obchodování na finančních trzích je ale mnohem více o disciplíně, práci s rizikem a schopnosti dlouhodobě dodržovat vlastní pravidla. Právě proto vznikl nový vzdělávací cyklus XTB, který provede začínající i pokročilejší tradery od základních principů až k technické analýze a budování vlastní obchodní strategie.
Co se v kurzu naučíte
Celý vzdělávací cyklus je rozdělen do sedmi modulů, které na sebe postupně navazují. Úvodní část se zaměřuje na fungování finančních trhů a principy, které by měl znát každý, kdo se chce tradingu věnovat. Součástí jsou také praktické ukázky práce v platformě xStation 5.
Mezi hlavní témata patří:
- základní principy tradingu a fungování finančních trhů,
- výběr vhodného trhu a práce s různými časovými rámci,
- řízení rizika a práce s finanční pákou,
- Margin Call a Stop Out,
- technická analýza a hledání klíčových cenových úrovní,
- načasování vstupů a výstupů z obchodů,
- tvorba a testování vlastní obchodní strategie.
Jedním z důležitých témat je také otázka, proč začínající obchodníci často nedosahují očekávaných výsledků. Trading totiž není disciplína, ve které rozhoduje pouze schopnost najít správný vstup do trhu. Velkou roli hraje také trpělivost a schopnost držet se dlouhodobě nastaveného systému. Kurz proto ukazuje, proč může být pro začínajícího tradera výhodnější soustředit se na jeden nebo dva konkrétní trhy a postupně do detailu poznat jejich chování.
Zdroj: DailyFX, úspešnosť obchodníkov v jednotlivých rokoch od začiatku tradingu
Bez řízení rizika to nejde
Samostatná část kurzu se věnuje řízení rizika. To patří mezi nejdůležitější oblasti tradingu, protože ani úspěšná strategie nedokáže zabránit ztrátám. Důležité proto je vědět, jak velkou část kapitálu jednotlivými obchody riskovat a kdy obchod raději ukončit. Kurz vysvětluje také fungování finanční páky a rozdíl mezi technickou a efektivní pákou. Trader se zároveň seznámí s pojmy Margin Call a Stop Out a jejich významem pro obchodní účet. Velmi důležitým principem je asymetrie ztrát. Pokud například obchodník přijde o 10 % kapitálu, k návratu na původní hodnotu potřebuje vydělat přibližně 11 %. Při ztrátě 50 % už ale potřebuje svůj zbývající kapitál zdvojnásobit. Čím větší ztrátu tedy obchodník utrpí, tím obtížnější je návrat zpět. I proto je řízení rizika jedním ze základních pilířů tradingu.
Kdy do trhu vstoupit
Další část vzdělávacího cyklu se zaměřuje na načasování obchodů a technickou analýzu. Trader totiž nemusí řešit pouze otázku, zda očekává růst nebo pokles určitého instrumentu. Stejně důležité je určit, kdy do trhu vstoupit, kde pozici ukončit a jak velké riziko při obchodu podstupuje.
Kurz pracuje s různými časovými rámci a ukazuje, jak si vytvořit systematický rozhodovací proces. Ten může začínat určením dominantního trendu na vyšším timeframe, pokračovat hledáním klíčových cenových úrovní a následně vést k samotnému vstupu do pozice a nastavení řízení rizika.
Pozornost je věnována také obchodním hodinám a ekonomickému kalendáři. Zveřejnění důležitých údajů, například o inflaci, úrokových sazbách nebo trhu práce, může na trzích výrazně zvýšit volatilitu. I proto je důležité vědět nejen to, co obchodovat, ale také kdy obchodovat.
Trading jako dlouhodobý proces
Trading není založený na nalezení jedné zázračné strategie. Důležitou roli hraje kombinace technické analýzy, řízení rizika, disciplíny a realistických očekávání. Sedm modulů postupně propojuje základní principy fungování trhů s praktickými ukázkami obchodních postupů. Ať už s tradingem teprve začínáte, nebo už máte první zkušenosti a chcete svůj přístup systematizovat, vzdělávací série vám může nabídnout strukturovaný základ, od kterého se lze dále odrazit.
Chcete si jednotlivé principy projít prakticky? Vstupte do první lekce a projděte si kompletní vzdělávací cyklus XTB zaměřený na základy tradingu, řízení rizika, technickou analýzu a tvorbu vlastní obchodní strategie.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.