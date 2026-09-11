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Fyzická SIM v iPhone pomalu končí. V těchto zemích seženete iPhone 18 Pro jen s eSIM

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Éra fyzických SIM karet se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a může za to mimo jiné i Apple, který i letos pozvolna pokračuje v postupném odstraňování klasických SIM karet ze svých nejnovějších modelů. Nové iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max se totiž budou v řadě zemí prodávat výhradně s podporou eSIM, zatímco evropské modely si nadále zachovávají klasický slot pro nano-SIM. Pokud tedy plánujete nákup novinky v Česku, v tomto směru se pro vás nic nemění.

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Bez fyzického slotu pro SIM se budou nově iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max prodávat v Bahrajnu, Kanadě, Guamu, Japonsku, Kuvajtu, Mexiku, Ománu, Kataru, Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Spojených státech a na Amerických Panenských ostrovech. Jde přitom o stejné země a regiony, ve kterých Apple nabízel výhradně eSIM už u loňských iPhone 17 Pro. Letos se tedy seznam nijak nerozšířil, což je svým způsobem překvapivé. V minulosti se totiž čile spekulovalo o tom, že má Apple v plánu v brzké budoucnosti přejít kompletně na eSIM a „rozvázat si tak ruce“ ve vývoji. Slot na fyzickou SIM totiž přeci jen zabírá v těle zbytečné místo.

Apple začal fyzické SIM ze svých telefonů odstraňovat už v roce 2022 s příchodem iPhone 14, tehdy však pouze ve Spojených státech. Postupně se k nim přidaly další trhy a v současnosti je eSIM-only verze dostupná ve dvanácti zemích a regionech. Evropa, Austrálie, Nový Zéland, Singapur nebo Jižní Korea nadále dostávají iPhone s kombinací klasické nano-SIM a eSIM.

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Odstranění slotu přitom Apple nevyužívá pouze ke zjednodušení vnitřní konstrukce. Prostor, který by jinak zabírala čtečka fyzické SIM, vyplňuje větší baterie. Apple přímo uvádí, že eSIM-only varianty iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max díky tomu nabídnou o dvě hodiny delší přehrávání videa než modely vybavené fyzickou SIM. Jaká je realita je nicméně otázkou, protože v redakci jeden americký iPhone 17 Pro máme a z hlediska výdrže se jedná o zařízení zcela srovnatelné s těmi evropskými. 

Apple nicméně přechod na eSIM dlouhodobě obhajuje také bezpečností a pohodlím. Digitální SIM totiž nelze z odcizeného telefonu jednoduše vytáhnout a iPhone zároveň umožňuje spravovat nejméně osm eSIM profilů, což se může hodit například při cestování. Podpora je podle Apple dostupná už u více než 500 operátorů po celém světě.

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Podtrženo, sečteno – pro české zákazníky se tedy letos nic dramatického neděje. iPhone 18 Pro i Pro Max si u nás klasickou SIM ponechávají. Zajímavé ale je, že zákazníci v USA, Japonsku nebo Kanadě za přechod čistě na eSIM dostanou něco navíc – konkrétně větší baterii a podle Apple rovnou dvě hodiny výdrže při přehrávání videa. Z našich zkušeností však vyplývá, že není až tak moc o co stát. 

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iPhone 18 Pro

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